標普：中國恆大不太可能會獲政府當局直接支持

中國恆大危機持續延燒，也對全球股市造成影響。標準普爾全球評級 (S&P Global Ratings) 表示，中國恆大不太可能會獲得政府的直接支持，即將到期的債務也處在違約邊緣。

標普週一 (20 日) 發布的一份報告中表示，中國恆大的危機，可能會進一步打擊投資者對中國房地產業和更廣泛的垃圾級信貸市場的信心，加劇全球股市的拋售。

「我們認為，只有在危機導致多個主要開發商倒閉，並對經濟構成系統性風險的情況下，北京才會被迫介入。光是恆大的失敗並不能導致這樣的局面。」報告中說道。

投資者也正在評估中國政策收緊於過去一年內對房地產業造成的衝擊，中國政府去年訂定的「三條紅線」房企融資新規，也為財務狀況不佳的房企造成打擊。

市場有關中國政府將如何拯救恆大的討論持續增加，但是，隨著中國房地產巨頭恒大債務負擔高達 3000 億美元，破產威脅逼近，中國當局先前就已警告主要銀行不要指望能夠收到貸款利息。

恒大將於 9 月 23 日及 9 月 29 日分別支付 8,350 萬及 4,750 萬美元的利息，若然兩筆利息均未能在 30 天內償付，債券將違約，流動性成為恒大最大的考驗。

聯博資產管理 (AllianceBernstein) 也警告表示，隨著債務違約風險持續升高，一旦恒大集團宣告破產，可能對中國房地產業造成骨牌效應，一些在財務上苦苦掙扎的房企也將面臨倒閉風險。

繼上週大跌近 30% 後，恒大股價週一 (20 日) 創下 2010 年 6 月以來新低，恒大 ADR (EGRNY-US) 暴跌 22.06% 至每股 8.49 美元。