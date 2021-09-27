9月我國消費者信心連2跌 購買耐久財指標創10個月高點

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 9 月消費者信心指數 (CCI) 調查總指數為 74.39 點，月減 1.04 點，呈現連 2 跌，6 項調查指標中，僅投資股市時機、購買耐久財指標上揚，購買耐久財指標更創去年 12 月來新高，不過，其他 4 項指標則呈現下滑。

台經中心表示，9 月上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為 116.15 點，較上月上升 2.1 點，並創 10 個月來高點；其次為「未來半年投資股票時機」48.8 點，較上月上升 2 點。

而 9 月下降幅度最多的指標是「未來半年國內就業機會」，調查結果為 65.8 點，月減 3.65 點，創 8 個月以來低點，其次為「未來半年家庭經濟狀況」為 87 點，月減 3.35 點，不僅下半年以來呈現下降的趨勢，也創下 8 個月來低點，均顯示本土疫情的影響。

「未來半年國內物價水準」9 月調查結果為 40 點，月減 2.45 點；而「未來半年國內經濟景氣」為 88.6 點，較上月略下滑 0.9 點，台經中心指出，下半年已呈現下降趨勢。

從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀指標，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀指標。

另外，台經中心公布「購買房地產時機」調查結果為 115.95 點，較上月上升 0.85 點，創調查以來次高紀錄，僅次於今年 3 月，反映近來房地產市場的熱度。