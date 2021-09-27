 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

9月我國消費者信心連2跌 購買耐久財指標創10個月高點

鉅亨網記者王莞甯 台北
9月我國消費者信心指數呈現連2跌。(圖：台經中心提供)
9月我國消費者信心指數呈現連2跌。(圖：台經中心提供)
Tag
消費者信心台經中心CCI耐久財

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 9 月消費者信心指數 (CCI) 調查總指數為 74.39 點，月減 1.04 點，呈現連 2 跌，6 項調查指標中，僅投資股市時機、購買耐久財指標上揚，購買耐久財指標更創去年 12 月來新高，不過，其他 4 項指標則呈現下滑。

台經中心表示，9 月上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為 116.15 點，較上月上升 2.1 點，並創 10 個月來高點；其次為「未來半年投資股票時機」48.8 點，較上月上升 2 點。

而 9 月下降幅度最多的指標是「未來半年國內就業機會」，調查結果為 65.8 點，月減 3.65 點，創 8 個月以來低點，其次為「未來半年家庭經濟狀況」為 87 點，月減 3.35 點，不僅下半年以來呈現下降的趨勢，也創下 8 個月來低點，均顯示本土疫情的影響。

「未來半年國內物價水準」9 月調查結果為 40 點，月減 2.45 點；而「未來半年國內經濟景氣」為 88.6 點，較上月略下滑 0.9 點，台經中心指出，下半年已呈現下降趨勢。

從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀指標，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀指標。

另外，台經中心公布「購買房地產時機」調查結果為 115.95 點，較上月上升 0.85 點，創調查以來次高紀錄，僅次於今年 3 月，反映近來房地產市場的熱度。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞