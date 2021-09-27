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晶瑞光擬斥1億元併購 擴大濾光片市占率

鉅亨網記者劉韋廷 台北
晶瑞光董事長鄒政興。(鉅亨網資料照)
晶瑞光董事長鄒政興。(鉅亨網資料照)
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晶瑞光光學收購手機濾光片

晶瑞光 (6787-TE) 宣布將分別斥資 5200 萬元、4000 萬元，收購億達薄膜逾 90% 股權、鎮江磐禾商貿 100% 股權，合計以不超過 1 億元資金取得兩公司股權，將業務版圖延伸至筆電、智慧型手機等產品，並透過水平、垂直整合製程技術，擴大濾光片市占率。

晶瑞光表示，億達在 1999 年成立，主要生產高階平板光學濾光片，未來可望補足晶瑞光在新藍玻璃濾光片 (NBG) 產品欠缺的蒸鍍製程，縮短產品建製時程，並降低人力、物力成本，同時整合雙方資源，共同推展 ALS(環境光感測元件) 技術。

磐禾則是晶瑞光上游供應商，晶瑞光指出，磐禾主要產品是 NBG 產品的有機化合物、濾光基材，可提高鏡頭模組照像影像色彩銳利度、飽合度，預期收購案完成後，將有助晶瑞光進一步強化產品優勢，並跨足中國手機鏡頭模組市場。

營運方面，晶瑞光看好隨著營運規模放大，下半年營運將優於上半年，其中，新藍玻璃濾光片可望透過收購案，強化技術競爭力，另一方面，NBPF filter (近紅外光窄波濾光片) 產品近期也取得美國發明專利技術，目前正配合三家國際前三大 ToF sensor 大廠密切開發，搶攻智慧型手機訂單。

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