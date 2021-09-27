散戶瘋台股詐騙伺機崛起 證交所：留意短期高報酬陷阱

台股今年以來指數一度攻高，吸引散戶進場投資，但詐騙集團也伺機而動，證交所提醒，主打短期高獲利的投資多有詐，民眾投資應審慎判斷資訊真實性。

觀察近期的投資詐騙手法，大多是假冒合法專家業者，主打短期間可獲得高報酬，並透過電話、簡訊、手機通訊軟體或社群媒體廣告等途徑，以「領飆股」、「獲利翻倍」等聳動標題為號召，招攬民眾加入投資討論群組，再以投資海內外飆股、未上市公司股票、虛擬貨幣等方式騙取投資人的金錢。

根據金管會證期局統計，今年以來截至 9 月 17 日止，已接獲 203 件疑似投資詐騙的檢舉。

證交所提醒，民眾投資理財前，務必停看聽，注意風險，審慎確認所做投資或交易係透過合法金融機構進行，以維護自身投資權益及保障財產安全。

證交所強調，將持續強化市場監視作業，如發現有人意圖透過網路傳播不實消息以影響個股價量或有其他明顯異常情事，都將依監視相關辦法辦理。

民眾若有發現金融機構遭到冒名或自身有遭受詐騙情形，可檢具相關具體事證致電警政署反詐欺專線 165、向司法檢調機關提出檢舉，或提供金管會轉請檢調單位查辦。

金管會為加快證券期貨相關不法案件的處理效率，已與內政部警政署刑事警察局建立即時聯繫窗口，並建置「防範非法證券期貨業宣導專區」，彙整合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊等內容。

另外，包括券商公會、投信投顧公會網站也已設置「國際投資警示專區」及「非法業者警示專區」，民眾可至上開網站查詢相關資訊，以確保投資安全。