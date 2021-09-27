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〈中國限電〉無差別限電 輕、重工業、電子業全中槍

鉅亨網新聞中心
無差別限電 輕、重工業、電子業全中槍(圖片:AFP)
無差別限電 輕、重工業、電子業全中槍(圖片:AFP)
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中國限電江蘇廣東浙江鋼鐵水泥電動車晶圓代工電池

中國發改委於 9 月中旬推出「完善能源消費強度和總量雙控制度」方案，要求中國各地嚴格管控高耗能、高污染項目，導致中國江蘇、浙江、廣東等 10 多個省份近期開始推出限電政策，許多產遭受波及，從重工業到輕工業再擴及太陽能與電子業。而看似目前唯一能全身而退的重要產業就屬晶圓代工。

能耗政策未達標的有青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇 9 省，當中以中國經濟大省江蘇、廣東最受市場關注。

江蘇省中的崑山市是電子重鎮，目前當地停產要求為 9 月 26 日至 9 月 30 日，受影響電子業包含被動元件、PCB、組裝廠、電源供應等零組件，雖然只暫時限電至 30 日，但後續還是有延長限電的可能性。

至於江蘇省的重工業也是重災區，鋼鐵停產限產，如韓廠浦項鋼鐵等大廠也被要求停產，而化工、水泥、冶金等相關企業也受到停產影響，停產計劃「暫時」到 10 月初。

廣東省同樣在要求一般企業要停工 4 天、高耗能產業如鋼鐵、水泥等重工業要停工一周，受到限產影響廣東地區水泥價格連續性上漲，各地區每噸報價調漲人民幣 80～130 元不等。而金屬機電、傢俱製造、鞋業、黃金加工等產業無一不受影響。

廣西、雲南則是中國產鋁重鎮，限電政策影響到工廠冶煉能力，導致中國鋁供需缺口更為擴大。同時雲南政府也要求 9 月工業矽企業月均產量不超過上個月產量的 10%；9 月～12 月的黃磷生產線月均產量不得超過 8 月的 10%，當中黃磷是電動車磷酸鐵鋰電池的重要原料之一，一旦產量受限將使原本缺晶片的電動車業雪上加霜。

此外，另一個中國經濟重鎮浙江省雖然不在一級預警名單內，但身處二級的危險邊緣，浙江省也推出相應的限產政策，如化工、紡織、化纖等高耗能業者均被緊急要求停產至本月底，鋼鐵業的產能限制要求也變得更嚴格。

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