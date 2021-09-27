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〈中國限電〉缺電、減產危機籠罩 經濟學家下修中國經濟增長預期

鉅亨網編譯林薏禎
〈中國限電〉缺電、減產危機籠罩 經濟學家下修中國經濟增長預期 (圖：AFP)
〈中國限電〉缺電、減產危機籠罩 經濟學家下修中國經濟增長預期 (圖：AFP)
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中國能耗雙控限電GDP經濟學家

近來除了新冠疫情和恒大債務危機外，在中國加強落實「能耗雙控」政策之下，企業減產與限電政策均為中國經濟前景蒙上陰影，經濟學家也因此調降中國經濟增長預期。

野村 (Nomura) 首席中國經濟學家陸挺上週五 (24 日) 下修今年中國經濟增長預期，稱市場近期因恒大債務危機而焦頭爛額，可能忽視了能耗雙控政策 (能源消耗總量和能源消耗強度) 所帶來的影響。

野村於報告指出，能耗雙控政策對中國經濟帶來的衝擊恐進一步擴散，並打擊全球市場，紡織品、玩具和機器零件供應均可能受到影響。

野村預計，今年中國 GDP 增長率達 7.7%，低於先前預期的 8.2%，第 3 季和第 4 季增長預期分別自先前的 5.1% 和 4.4%，下修至 4.7% 和 3.0%。

隨著煤炭供應緊縮，碳排政策愈加嚴厲，中國電力吃緊已對多地工業產能造成打擊，經濟學家也持續觀望中國經濟前景是否受到嚴重干擾。

麥格理 (Macquarie) 首席中國經濟學家胡偉俊 (Larry Hu) 週一 (27 日) 表示，受房市放緩和企業減產影響，中國經濟增長預期恐面臨下修風險。他 1 年前預計今年中國經濟增長率將達 8.5%。

華興資本此前預計今年中國經濟增長率為 8.4%。宏觀與戰略研究主管龐溟 (Bruce Pang) 表示，該公司並沒有下修增長預期，但警告，一旦缺電情況持續，除了影響能源密集型產業外，當地服務業也可能飽受衝擊，屆時其可能將中國經濟增長預期下修至 8.25% 或 8.3%。

摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 首席經濟學家 Chetan Ahya 也表示，若中國能源密集型產業產能繼續受限，第 4 季中國 GDP 增長預期估下滑約 1 個百分點。大摩目前預計，中國第 3 季經濟將增長 4.5%，第 4 季將增長 4%。

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