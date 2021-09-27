〈中國限電〉中國大限電之因找到了！源自發改委報告

近期中國不少地區推出突然推出限電、限產政策，搞得企業、民眾作息大亂。而「金九銀十」一向為中國產業旺季，為何在這期間中國出現 10 多個省份推出程度不一的限電政策，主要來自於中國發改委的一篇全中國能源消耗晴雨表的報告。

該報告內容反映 2021 年上半年，中國各地區「能耗雙控」完成進度大多不如預期，全年任務目標艱巨。

在發改委報告中，指出「能耗強度降低」方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇 9 個省上半年能耗強度不降反升，列入一級預警；浙江、河南、甘肅、四川、安徽、貴州、山西、黑龍江、遼寧、江西 10 省上半年能耗強度降低率未達要求，列二級預警。



至於「能源消費總量控制」方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、雲南、江蘇、湖北 8 省則是一級預警；新疆、陝西、浙江、四川、安徽 5 省則為二級預警。

報告中提到「能耗強度降低」等級列入一級的省份，2021 年暫停「兩高」專案節能審查，意味只要在「兩高」範圍內的產業想要興建或擴建一律不准，除非是國家規劃的重大項目。

而在「能耗雙控」目標的壓力下，各地不得不推出相應的限電政策，力求達成 2021 年能耗雙控目標。目前，限電已經波及浙江、江蘇、廣東、山東、青海、寧夏、雲南、廣西、四川、河南、陝西、重慶、內蒙古、新疆、貴州等十餘個省市。

另一方面，中國電力供需一向偏緊，甚至呈現供不應求的情況，限電問題近幾年就時有所聞。而傳統中國經濟強省、工業大省的山東、廣東、江蘇是中國耗電排名前三的用電大戶，電力供需更為吃緊。

值得一提的是內蒙古、四川同樣在預警範圍之中，這兩大省也是比特幣挖礦重鎮，中國禁比特幣一事除了要維持金融秩序的核心議題外，節能的考量可能也是附加價值之一。