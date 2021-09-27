〈中國限電〉多家iPhone組裝廠將停工5日 彭博：供應鏈暫未見重大影響

受北京限電政策影響，幾家蘋果 (AAPL-US) 及特斯拉 (TSLA-US) 的重要供應商，均實施減產或停工，恐造成電子產品旺季期間，供應鏈面臨的風險加大。但有消息人士說，iPhone 供應鏈不會受到太大衝擊。

乙盛精密 (5243-TW) 周日 (26 日) 公告，昆山市 9 月 26 日至 9 月 30 日停供工業生產用電，公司配合停工。公告稱，停工五日對公司營運尚未造成重大影響，停工期間暫以庫存維持營運，預計假日或連假安排生產以滿足客戶出貨需求。

與乙盛相同，同樣是蘋果主要供應商的印刷電路板制造商欣興電子 (3037-TW) 與揚聲器零件供應商康而富也將停產。兩家公司表示，停工期間協調集團內其他廠區生產，以滿足客戶出貨需求。

儘管如此，據《彭博》引述消息來源報導，和碩 (4938-TW) 的 iPhone 工廠只會受到輕微影響，立訊精密 iPhone 組裝部門沒有受到重大影響，該公司繼續按照原定時間表準備發貨的關鍵產品。

這一情況顯示，雖然中國多省實施大規模限電，北京可能正在將先進製造業，排除在這波受限行列之外。

幾位知情人士說，和碩在上海的 iPhone 生產設施，和鴻海集團 (2317-TW) 在鄭州的主要蘋果手機製造基地，一直沒有中斷。

知情人士表示，雖然 iPhone 供應鏈目前似乎有彈性，但蘋果主要供應商的高管，正在密切關注事態發展。

與此同時，中國東北地區自 23 日起多城突發停電，據報導是受到煤炭價格高、發電用煤緊缺的影響，電力公司並稱電網有崩潰危險，目前尚不確定入冬前能否結束限電。

限電也影響了其他產業的工廠營運狀況，目前鋼鐵業受到的影響較為明確，有兩家黑龍江鋼鐵廠接到限電通知，其中一家從當日起螺紋鋼減產 50%，復產時間待定；另一家則宣布從 9 月 25 日起一座高爐將停產檢修 26 天。

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