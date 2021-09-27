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〈中國限電〉中國擊重拳 經濟受衝擊程度恐大於恒大問題

鉅亨網新聞中心
中國大限電 將使經濟埃一重拳。(圖:AFP)
中國大限電 將使經濟埃一重拳。(圖:AFP)
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中國限電碳減排恒大

繼恒大集團在金融體系掀起的浪潮，中國現在還可能因限電政策對經濟帶來沉重打擊。

《彭博社》報導，由於電力需求增加、煤炭和天然氣價格飆升以及北京制定的嚴格減排目標，導致中國採取限電措施，煉鋁、紡織、黃豆加工廠等製造業首當其衝，許多工廠被要求限產，甚至完全停工。

在中國強力執行「能耗雙控」政策下，已有江蘇、浙江、廣東等 10 多個省區遭限電波及，受影響的產業也不斷擴大，引起許多企業恐慌及質疑。

中國 23 個省份中，幾乎有一半沒有達到北京設定的能源目標，正面臨龐大的限電壓力，其中以江蘇、浙江和廣東受到的衝擊最大，這三個工業重鎮占中國 GDP 近三分之一。

野村控股分析師警告，中國本季經濟將陷入萎縮。目前市場把焦點集中在恒大以及當局打壓房地產，限電的衝擊恐怕遭低估。

野村進一步指出，電力限制將會波及並影響全球市場，很快地將會感受到從紡織品、玩具到機器零件供應短缺的壓力。

日經新聞報導，蘋果與特斯拉的供應商已停止了中國部分工廠產線；富士康在龍華、觀瀾、太原和鄭州的工廠，全球最大 iPhone 製造基地，尚未受到影響。許多規模較小的企業也開始通知證券交易所，他們已被命令遏製或停止活動。

中國限電問題反映出全球能源供應極度緊張，歐洲市場也出現混亂。因為疫情封鎖帶來的經濟反彈，使家庭與企業用電需求提升，但礦商和石油鑽探業者投資卻減少，限制了產量。

中國過去一年經濟 V 型反彈之後面臨多重壓力，減產是一個新的威脅，與歐洲的能源危機一樣，緊縮對政策制定者提出了挑戰：如何在不損害仍舊脆弱的經濟之下，實現環境目標。中國上半年 GDP 成長 12.7%，全年目標設定在 6% 以上。

麥格理中國經濟主管表示，中國當局似乎願意接受今年剩餘時間的增長減速，以求碳排放目標；全年 GDP 成長 6% 以上很容易達成，但鑑於上半年的強勁增長，排放目標並不容易實現。

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