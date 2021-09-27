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〈中國限電〉和碩評估無重大影響 童子賢：手機製造已100%採用綠電

鉅亨網記者劉韋廷 台北
和碩董事長童子賢。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
和碩董事長童子賢。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
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和碩中國限電昆山童子賢江蘇手機綠電節能減碳

中國近期強化「能耗雙控」政策，江蘇昆山等地均擴大限電措施衝擊廠商生產營運，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (27) 日表示，和碩配合當地政府政策進行節能降載，但評估目前營運無重大影響，且和碩的智慧型手機生產，已 100% 使用綠電。

童子賢表示，因應長期節能減碳目標、響應客戶產品發展趨勢，目前和碩在中國生產的智慧型手機均採用 100% 綠電；童子賢強調，和碩投資遍及全球，到任一個地方設廠、設辦公室，都會遵守在地政策法規。

面對近日中國擴大節能減碳措施，童子賢認為，這次限電措施未針對單一企業、產業，和碩會遵循當地法規、政策，執行相應作為，目前 9 月零組件已完整掌握，加上在地工廠努力下，評估對營運無重大影響，10 月則還需確認供應鏈上下游狀況。

展望下半年，童子賢指出，迎接傳統旺季，目前需求仍相當強勁、訂單動能沒問題，不過最終出貨仍要視零組件料況而定，會審慎應對產業超額下單 (overbooking) 狀況。

因應中國擴大實施限電措施，和碩官方則回應，將全力配合當地政府政策，啟動節能降載機制，且過去幾年和碩持續致力節能、節水相關措施，已建立一套完整系統可做因應，降低對營運、產能影響。

童子賢今日出席 5G 企業衛星通訊記者會，上台致詞時，他也打趣形容，今天他並沒有打領帶，就是為了節能減碳。

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