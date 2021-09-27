外資交投快速輪動 買超聚集三族群 反手狙擊貨櫃三雄

台股今 (27) 日拉尾盤，終場上漲 53.58 點，收在 17313.77 點。外資持續買超，可看出交投在各族群間快速輪動，加碼聚焦在塑化、金融、航空雙雄，而賣超則反手狙擊貨櫃三雄。

外資與陸資今天買超台股 38.53 億元，創連三買達 153.56 億元的成績；投信法人短線逢高調節，單日賣超 4.93 億元；自營商買超 2.02 億元，三大法人合計買超 35.62 億元。

在台指期淨部位方面，三大法人增加空單 1908 口，淨空單水位升至 10168 口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 1863 口至 19326 口。

外資買超前 10 名：群創 5.8 萬張、華夏 1.4 萬張、國喬 1.17 萬張、新光金 1.03 萬張，其餘未破萬張依序為國泰金、中石化、華航、長榮航、聯發科、華頓 S&P 布蘭特正 2。

外資賣超前 10 名：聯電 2.56 萬張、長榮 2.39 萬張、中鋼 1.72 萬張，其餘依序為亞聚、欣興、元大台灣 50、萬海、金像電、陽明、華邦電。

從外資動作不僅可看出快速輪動，且外資減碼台灣 50 已連續 4 天，合計賣超 0050 達 1.75 萬張，推斷外資短線「選股不選市」的操作策略，預期指數大漲大跌機率有限，將以區間震盪為主。

適逢投信季底作帳高峰，投信買超則以面板雙虎為首，加碼群創 1.89 萬張居冠、友達 1.63 萬張居次，後續依序為亞聚、開發金、仁寶、台塑、英業達、華夏、偉詮電、兆豐金。

而投信賣超部分，則鎖定中鋼、福懋、興富發、群光、京元電子、金像電、南帝、超豐、潤泰全、京城銀，儘管減碼前 10 大個股也都為賣超超過萬張。

自營商買超前 10 名：元大滬深 300 正 2 獲買超 2.34 萬張、元大 S&P 石油 1.98 萬張，其餘依序為元大滬深 300 反 1、華頓 S&P 布蘭特正 2、中石化、群創、友達、國泰台灣 5G+、榮成、台塑。

自營商賣超前 10 名：元大台灣 50 反 1、元大高股息、元大 S&P 原油反 1、元大台灣 50、中信綠能及電動車、富邦越南、富邦臺灣加權反 1、長榮、聯電、中信中國高股息。

整體來說，台股今天多空震盪，尾盤翻紅驚險守住 17300 點，原本寄望投信季底作帳，但投信操作卻轉為微幅賣超，在上攻月線仍有賣壓之下，對於漲多的投信認養股仍宜審慎評估，慎防結帳賣壓。