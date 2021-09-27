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鴻海鄭州、武漢廠區入選WEF燈塔工廠 累計4座獲認證

鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海鄭州廠區燈塔工廠車間場景，自主開發柔性自動化。(圖：鴻海提供)
鴻海鄭州廠區燈塔工廠車間場景，自主開發柔性自動化。(圖：鴻海提供)
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鴻海燈塔工廠WEF

世界經濟論壇 (WEF) 公佈了 2021 年最新一批 21 座燈塔工廠名單，鴻海 (2317-TW) 旗下鄭州廠區及武漢廠區雙雙入選，這也是繼深圳、成都廠區之後，再次有新廠區上榜，也是全球電子科技製造服務領域中，唯一擁有 4 座 WEF 燈塔工廠認證的企業；鴻海表示，象徵 F2.0 數位轉型推動成效顯現，並以絕對實力領跑產業。

在此次評選中，WEF 認為武漢廠區能入選，主要是為了滿足客戶對更大程度的客製及更短的產品訂單交期需求，廠區利用尖端的先進分析技術、柔性自動化技術重新設計製造系統，使得直接勞動生產率提高了 86%，品質損失減少了 38%，並將訂單交貨週期縮短 29%，降至 48 小時。

至於鄭州廠區的入選理由，則是面對技術工人短缺、產業品質穩定性及不確定性需求等問題，鴻海鄭州廠區採用柔性自動化將勞動生產率提高 102%，並利用數位化和人工智慧技術將品質缺陷減少 38%，整體設備效率提高 27%。

鴻海董事長劉揚偉表示，基於集團在供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等多年累積優勢，訂下 F2.0 數位轉型的目標，要從過去「勞力密集」轉型為「腦力密集」的重要階段，預計到 2021 年底，集團內部將有 20 餘廠房符合燈塔工廠標準。

除了生產線上的流程優化，鴻海在鄭州廠區也建立專門的跨職能轉型辦公室，與德州大學、阿靈頓大學、清華大學、辛辛那提大學等 10 所大學建立研發合作，從世界各地招募複合型人才與 50 多家供應商建立深度合作，共同研發尖端技術，建立全球技術生態系統。

「燈塔工廠」名單評選由 WEF 與麥肯錫合作，遴選出在第四次工業革命尖端技術應用整合工作方面卓有成效，堪為全球表率的領先企業，目前，全球總共有 90 座 WEF 評選的燈塔工廠。

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