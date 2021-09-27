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〈中國限電〉PVC、EVA有望掀漲風 法人看好台廠受惠

鉅亨網記者王莞甯 台北
中國當局近期強化能耗雙控政策。(圖:AFP)
中國當局近期強化能耗雙控政策。(圖:AFP)
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限電塑化車用PCB

中國當局近期強化能耗雙控政策，元大投顧今 (27) 日對此分析，目前台商主要生產基地中，受影響較嚴重者是江蘇崑山市，又以 PCB、車用產能較受影響，預期 10 月中國延續限電機率高，並造成 PVC/EVA 漲價，台廠乙烯法製程產品有望受惠。

元大投顧說明，目前影響較嚴重者是江蘇崑山市，當地政府要求企業從 26 日至 30 日停產，而台廠包括被動元件、PCB、組裝代工、電源及零組件廠商等在當地設有廠房，預料受影響廠商主要為 PCB 和車用產業。

其中，英利 - KY(2239-TW)、光寶科 (2301-TW) 和台達電 (2308-TW) 於中國產能占比分別為 100%、65-70%、50-60%，曝險較大，不排除生產狀況將受限電政策影響；至於其他台商在限電區的產能普遍不大，且多有其他產能可支援。

傳產方面，台泥、南亞於限電地區產能占比分別為 20-25%、5-10%，因限電政策使 9 月陸續有局部停產和完全停產狀況，部分生產受影響。

不過，中國煤化工製程產品受到供電、限煤雙重影響，成本大幅提升，反而使台灣乙烯法製程之石化產品可望受惠，預期 PVC/EVA 將迎強勁漲價。

事實上，碳中和已是中國長期目標，中國國家主席習近平主席日前曾提出，二氧化碳排放力爭於 2030 年前達到峰值，並努力爭取 2060 年前實現碳中和。

然而，今年因疫情恢復造成的報復性需求使工業用電大增，難達成目標，使高耗電量工業首當其衝，元大投顧預期，10 月延續限電機率高。

就長期來看，由於碳中和目標已寫入十四五計劃，預料未來高耗能、低附加行業將陸續移出中國。

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