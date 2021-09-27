臉書進軍「元宇宙」 AI ETF績效可期

臉書 8 月底宣示進軍「元宇宙」，嗅到虛擬市場龐大商機，今年首度進榜全球百大品牌的 NVIDIA 也宣布將跨足元宇宙的晶片開發。元大投信 ETF 研究團隊表示，隨著 AI 科技日新月異，嶄新 AI 應用層出不窮，AI ETF 今年以來績效超過兩成，就反映出掌握最新科技商機可期。

所謂「元宇宙」是運用 AI 打造高度擬真的虛擬世界，藉由虛擬實境眼鏡和耳機，讓用戶可以融入虛擬世界，足不出戶也能在家完成上班、開會、社交、娛樂等活動，也就是電影「一級玩家」情節在未來將真實上演。

市調機構 Kantar 今年 6 月的研究報告指出，全球百大企業品牌價值在 2015 年首次突破 3 兆美元，去年來到 5 兆美元，今年更是成長 42%，一舉突破 7 兆美元。品牌價值成長迅速的關鍵在於長年穩居前十大品牌的企業發揮大者恆大的影響力，藉由研發獨特的產品或技術帶給消費者良好體驗，讓企業品牌深植人心，進而帶動營收和獲利成長，品牌價值也呈現倍數成長。

元大投信 ETF 研究團隊指出，受到新冠疫情影響，企業加速數位轉型，全球宅經濟引爆，驅使 AI 和 5G 企業品牌價值持續上升，從今年全球百大品牌新進榜的公司可見端倪。作為主力產品的數據中心與 AI 晶片業績亮麗，讓 NVIDIA 品牌價值首次突破 1,000 億美元，名列排行榜第 12 名；Intel 和高通也分別因為 AI、高效能運算及 5G 晶片等需求大增帶動品牌價值上升，兩家公司首次進榜就佔據第 23 名和第 37 名。

擁有強大品牌力的企業，藉由技術創新和產品差異化，形成極高進入門檻，不僅讓品牌價值持續上升，也帶動股價一路狂飆。根據 Kantar 今年六月研究指出從 2006 年 4 月至今年 4 月底，MSCI 世界股票指數上漲 115%，全球百大品牌價值企業組成的投資組合上漲 363%，前十大品牌價值企業組成的投資組合則飆漲 463%。今年美國品牌貢獻 74% 百大企業品牌價值；中國品牌貢獻 14%；歐洲品牌貢獻 8%，知名企業遍布全球。

元大投信 ETF 研究團隊表示，投資高品牌價值的企業長期而言有機會帶來更好的報酬，而且這些優秀企業並不會僅出現在單一國家，建議投資人以全球大型企業作為長期投資首選。

今年前三十大科技品牌價值合計超過 3 兆美元，元大投信 ETF 研究團隊建議，投資人可考慮透過 AI ETF 掌握 AI 科技最夯話題，以元大全球 AI(00762-TW) 為例，追蹤的 STOXX 全球人工智慧指數，今年以來績效以 23.63%，遠超過那斯達克綜合指數的 17.24%，若投資他等於可與名列全球 100 大品牌的優質科技股一同成長。