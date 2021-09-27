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本土疫情連3天+0 本周起防疫鬆綁 KTV娛樂場所有條件開放

鉅亨網新聞中心
本土疫情連3天+0 本周起防疫鬆綁 KTV娛樂場所有條件開放。(圖：AFP)
本土疫情連3天+0 本周起防疫鬆綁 KTV娛樂場所有條件開放。(圖：AFP)
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KTV疫情指揮中心高鐵

台灣本土疫情連續 3 天 + 0，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (27) 日宣布，將於本周起放寬防疫管制，雙鐵車站付費區開放飲食，藝文及體育室內外不受限 80、300 人上限，此外，10 月 5 日起，KTV、桌遊等休閒娛樂場所有條件鬆綁，但 6 成以上員工至少須打 1 劑疫苗。

國內疫情趨穩，行政院長蘇貞昌上午召開擴大防疫會議，會中報告指出，相關管制措施應從產業生計考量，包括大眾交通運輸工具乘載上限，體育、婚宴場人數，以及 MTV、KTV 等部分休閒娛樂場所，可視狀況有條件適度開放。

指揮中心宣布，本周起各場域管制鬆綁，台鐵及高鐵的車站付費區，如能維持適當社交距離，可開放飲食；遊覽車以核定座位數乘坐，不另限制承載上限。

藝文表演展覽、體育活動賽事方面，指揮中心強調，仍須實聯制、量體溫、全程戴口罩、禁止飲食；室內進場人數符合場所容留人數，可不受限室內 80 人上限，以實際座位數入座，且不限梅花座 / 間隔座；室外人數降載 50%，可不受限室外 300 人上限；如能維持排隊時的適當社交距離，可現場售票，不限預約制；開演前、中場休息及散場時，仍須維持室內外適當社交距離。

指揮中心規劃自 10 月 5 日起，有條件開放部分休閒娛樂場所，但仍有二大規範須遵守，首先，預約制、實聯制、量體溫、戴口罩、人流控管、加強通風換氣。不得有陪侍服務行為。其次，從業人員應 6 成以上已施打至少 1 劑疫苗滿 14 天，落實健康管理。

放寬的休閒娛樂場所包括電子遊戲場所及資訊休閒場所、MTV、KTV 及桌遊麻將休閒館營業場所。至於仍需關閉的場所，分別為歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店 (廊)、理容院 (觀光理髮、視聽理容)。
 

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