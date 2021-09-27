〈晶技法說〉5G、電動車滲透力加速 看好明年維持雙位數成長

晶技 (3042-TW) 受惠 5G 通訊、物聯網及電動車應用需求走高，董事長林萬興今 (27) 日在法說會中指出，晶技產品應用多元，無論成熟或是小型化產品都具備競爭力，看好晶技明年營收繼續維持兩位數成長。

林萬興表示，大陸石英元件同業產品屬於成熟產品，在小型化、高頻化及車載產品不具競爭力，晶技目前是全球第一大石英元件廠，無論成熟產品或是小型化高階產品皆具有競爭力，依統計來看，2020 年全球石英元件需求約 205 億顆，預估今年將達 260 億顆，隨著 5G、物聯網及電動車需求增加，預期 2022 年可望保持雙位數成長，2025 年前也都能維持成長。

晶技 6 月 1 日轉投資成立晶創科技，目的即爲強攻汽車應用市場；晶技此新投資案，是透過在寧波成立的台晶電子，投資設立晶創科技，主要專責開發電動車在內的車用市場，林萬興指出，目前觀察電動車市場的石英元件需求，每台車需求量在 100 顆以上，晶創科技在寧波批地，將建立本身專有生產線建立每月 5000-6000 萬顆石英元件產能，強攻市場需求。

從應用比重來看，晶技預估，今年行動通訊占比可到 30%，網通占比約 28%，行動運算占比約 16%，物聯網和車用占比各約 8%。

至於近期大陸大規模限電停產，晶技因簽訂用電合約，生產未受影響，晶技正在了解客戶端停產限產的狀況。