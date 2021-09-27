 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

衛星通訊商機大 童子賢：產值將大於半導體產業

鉅亨網記者劉韋廷 台北
衛星通訊商機龐大，童子賢：未來五年產值將不亞於半導體產業。(圖:微軟提供)
衛星通訊商機龐大，童子賢：未來五年產值將不亞於半導體產業。(圖:微軟提供)
Tag
和碩童子賢低軌衛星微軟伸波通訊新竹O-RAN

全球搶進 5G O-RAN、中低軌道衛星通訊商機，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (27) 日表示，低軌道衛星已是重要發展趨勢，雖然產業目前仍處於小學三年階段，隨著應用發展持續擴大，預期未來五年後，衛星通訊產值將超越筆電、桌機，且不亞於半導體產業，而這也將是台灣產業擅長的領域之一。

童子賢認為，包含天上衛星、地面接收基站在內的衛星產業未來五年產值將上看 4000-5000 億美元，直逼半導體產業的 5000 億美元，並超越筆電、桌機等個人電腦的 2000 億美元

童子賢進一步指出，中低軌道衛星將改變網路傳播方式，並更具方便性，根據統計，目前位在天空的低軌衛星數量不超過 1 萬顆，但多方研調均預期到 2025 年低軌衛星數量將暴增至 10 萬顆，將改變人類的網路經驗與世界，尤其發生災變時可望扮演數位韌性的角色。

此外，和碩近年也投入開發 O-RAN 開放架構，童子賢表示，開放式架構與過往封閉式網路系統不同，將為產業帶來創造力與活力，隨著市場擴大，上下游供應鏈也將受惠，和碩將努力在全球數位領域扮演關鍵角色。

和碩今日宣布與微軟 (MSFT-US)、伸波通訊合作，共同推出台灣製造的 5G O-RAN 及企業衛星通訊計畫，並鎖定新竹市做為試驗場域，將透過和碩開發建置的 O-RAN 5G 基站，與伸波通訊進行軟硬體對接，連接至低軌道衛星後傳送終端裝置間資料，全面加強 5G 通訊網覆蓋。

國發會主委龔明鑫也出席活動致詞表示，微軟、和碩、伸波通訊三方合作有三大重要意涵，包含台美企業強強聯手、5G O-RAN 國產化跨大步、台灣太空衛星通訊領域發展向前邁進等，也看好未來太空通訊應用將涵蓋救災、商用、國防等領域。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
和碩4938微軟US-MSFT
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞