面板雙虎智慧製造布局有成 雙雙入選WEF燈塔工廠

世界經濟論壇 (WEF) 今 (27) 日公布 2021 年度燈塔工廠名單，合計全球共有 21 家企業獲選，台面板雙虎也獲殊榮，友達 (2409-TW)、群創(3481-TW) 各以台中廠 Fab 3、高雄 8.5+8.6 代廠，獲得 WEF 認證為智慧製造的燈塔工廠，也顯示台灣面板廠在工業 4.0、智慧製造布局有成。

友達表示，面對產業激烈競爭，內部已啟動組織轉型，以智慧製造、綠色製造和人才培育三大面向，展現第四次工業革命 (4IR) 成果，並投入組織思維轉變，在 2018 至 2020 年三年內，將生產成本降低 15%，整體製造生產效率則提升 30% 以上。

友達進一步指出，2015 年起即開始啟動智慧製造 2.0，從規模競爭到價值競爭，進化到價值轉型，協助自身及合作夥伴無縫接軌 4IR 及智慧製造，永續方面，也透過 AIoT 數位化、資料科學技術，開發出智能水電網系統 Smart Grid，讓台中廠在 2018 至 2020 三年間成功減少 23% 用水量、20% 碳排放量及 6.4% 電力消耗。

群創則表示，將持續推動工業 4.0，並注重數位人才培育，以本次獲選的高雄廠區為例，在導入工業 4.0 技術後，整體營運效能與工作變革皆有提升，包含利基型產品產量提升 22%，員工產值生產力也提高 8%。

群創進一步指出，高雄廠透過自動化、數據化到智能化，實現群創 XYZ 數位轉型策略，包含達成產品最終不良率降低 33%、利基產品比重增加 22%、品質偵查時間降低 90%、總產能增加 10% 等，此外，用電量也減少 2%，也首創自動化液晶回收線。

WEF 評選出的全球燈塔工廠，是運用自動化、工業物聯網 (IIOT)、AI、AIoT、數位化、大數據分析、5G 等技術表現優異的智慧工廠，目前全球燈塔工廠共有 90 間，皆為在工廠中廣泛使用工業 4.0 技術的全球領先製造業。