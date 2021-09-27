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日立擬溢價12.8%收購永大 最快明年初下市

鉅亨網記者沈筱禎 台北
永大重訊記者會。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
永大重訊記者會。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
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電梯永大日立私有化

電梯大廠永大 (1507-TW) 今 (27) 日晚間召開重訊，發言人林東昇表示，基於調整公司體質與長遠發展，董事會決議通過與日立進行股份轉換案，日立將以每股 65.1 元為對價，取得全數股權，以永大今日收盤價 57.7 元估算，溢價達 12.82%，最快明年初下市。

永大預計今年 11 月 16 日召開股東臨時會，待股東決議通過後，投審會尚需審查至少一個月，最終向證交所、金管會等主管機關申請股票終止上市，最快明年初下市。

永大 2018 年爆發家族經營權之爭後，各勢力引進寶佳和日立集團，雙方持續加碼永大持股，目前日立持股達 71.1%、寶佳則持股 7.8% 為第二大股東。

隨著日立將私有化永大，近期是否有與寶佳接觸洽談，對此，總經理蔡尚育回應，股份轉換案都依法程序，包括尋找第三單位評估、提出合理意見書等，價格也沒有針對特定股東。

林東昇強調，永大成立初期就與日立合作，至今已超過半世紀，並成為日立集團一員，未來永大能夠活用日立集團在智慧電梯、遠端控制及高速電梯的技術，結合日立集團的雲端數位應用，並加強產品及提升電梯遠端維修服務。

至於雙方未來合作方向，蔡尚育表示，雙方都以全球化布局、創造效益為目標，尤其日立在中國市占率第一、永大在中國市場也有一定市占，雙方已針對各自品牌合作效益進行評估中。

日立表示，未來將以全球化佈局及深耕台灣為主要進程，並積極推動台日技術交流。為提高永大的銷售額，將針對亞太市場也藉著產品和銷售管道靈活運用。

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