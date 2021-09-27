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〈中國限電〉近百家上市櫃首當其衝 停工台廠一次看

鉅亨網新聞中心
近百家上市櫃公司陸續發布因應限電停工的重訊。(圖：AFP)
近百家上市櫃公司陸續發布因應限電停工的重訊。(圖：AFP)
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蘇州昆山限電台廠筆電PCB封測納諾

中國當局實施「能控雙耗」，台商大本營蘇州、昆山地區首當其衝，已有近百家上市櫃公司陸續發布因應限電停工的重訊，包括 PCB 大廠台光電、被動元件廠凱美、半導體設備廠京鼎、鑄件大廠永冠 - KY、電競筆電大廠微星等，均公告停工至 30 日，儘管公司強調會將調整生產營運，但市場憂心將衝擊 9 月營收及獲利表現。《鉅亨網》整理出近 2 天宣布停工的台廠，讓讀者快速掌握。

鑄件大廠永冠 (1589-TW) 江蘇鋼銳廠與上海鑄造一廠，從今 (27) 日起至 30 日調休停工，預計連假安排生產，滿足訂單需求，後續隨時關注當地政府相關限電政策及時調整，停工期間對公司營運尚無重大影響。

納諾 - KY (6495-TE) 主要生產基地在江蘇昆山，旗下昆山納諾新材料、昆山納諾環保、悅芯光學、昆山鴻超綠能環保等 4 家子公司，今日至 9 月 30 日配合當地政府限電，配合產線調休，將密切觀察後續發展情形，預期此次限電對營運尚未造成重大影響。

長興 (1717-TW) 昆山子公司接獲昆山市政府通知，9 月 26 日中午 12 時至 30 日 24 點，停供工業生產用電，公司配合停工，停工期間將以現有庫存因應，滿足客戶出貨需求，預計停工 4-5 日，對營運尚未造成重大影響。

大蘇州地區實施大規模工業停止供電，半導體業如封測、導線架等，也紛紛提出因應措施，如封測龍頭廠日月光投控 (3711-TW) 已提前安排出貨，京元電 (2449-TW) 也僅有辦公室區域降載用電，蘇州廠維持正常生產，影響皆相對較小。

封測周邊供應鏈如探針卡、導線架廠，則多配合當地政策停工，穎崴 (6515-TW) 蘇州廠將以現有庫存支援客戶生產，長科 * (6548-TW)、界霖 (8285-TW) 等則預計在復電後，調節人力產量，減少客戶不便。

江蘇昆山同樣是台面板、組裝 / 筆電代工廠在中國重要據點之一，對於當地政府擴大實施限電措施，電競筆電大廠微星 (2377-TW) 公告，旗下昆山微盟電子配合當地政府限電，產線將自 9 月 26 日至 9 月 30 日調休停工，停工期間將以現有庫存、協調集團內其他廠區生產因應。

面板大廠友達 (2409-TW) 也強調，將配合政策停止非必要用電，適當調整生產營運，包含停止非必要用電，透過照明、空調、空壓機等最適化調控與節能裝置應變調控。

組裝代工廠方面，包含緯創、仁寶回應，目前公司營運一切正常，和碩則表示，將全力配合當地政府政策，目前已啟動節能降載機制，也強調過去幾年持續致力節能、節水措施，同時建立一套完整系統可做因應，可望降低對營運及產能影響。

中國大規模限電，蘇州及昆山等電子廠重鎮也在其中，多家連接器、被動元件機構件等零組件廠停工至 9 月 30 日，不過，業者目前普遍認為，停工 4-5 日暫時不會對營運造成影響，可靠庫存因應或是後續加班補上。

連接器及線束方面，包括信音、嘉基、健和興等蘇州子公司停工，以及優群、維熹、映興等昆山廠停工；被動元件方面，凱美旗下生產電阻的旺詮、電感廠臺慶科、保護元件廠聚鼎等昆山廠停工；機構件相關則有康控 - KY、乙盛 - KY、新至陞等昆山廠停工，神基也有 3 個廠停工。

散熱廠方面，雙鴻 (3324-TW)、尼得科超眾 (6230-TW)、建準 (2421-TW) 均有在昆山設立廠區，建準已公告，為配合蘇州市停供工業生產用電，9 月 30 日前停工，停工期間協調集團內其他廠區生產，以滿足客戶出貨需求。

雙鴻與超眾則尚有部分產線持續運作，由於限電天數不多，加上已在連假前建立庫存，對 9 月營運影響有限，並密切觀察後續發展情形。

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