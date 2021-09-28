〈美股熱門股〉油價攀近3年高點 能源股勁揚 百思買新會員方案吸睛漲5%

原油價格攀近 3 年高點 能源股強漲

全球疫情開始趨緩，原油需求升溫，引發供應擔憂，原油價格周一（27 日）飆升至每桶近 80 美元的三年高點，激勵能源股全面勁揚，Cimarex Energy(XEC-US) 漲 8.34%、Cabot Oil & Gas Corp.(COG-US) 漲 8.46%、Diamondback(FANG-US) 漲 7.62%、馬拉松石油 (MRO-US) 漲 6.30%、西方石油 (OXY-US) 漲 7.44%、Halliburton(HAL-US) 漲 5.43%。

西德州原油 11 月交割價上漲 2% 至每桶 75.50 美元，已連 5 天上漲，逼近 7 月接近每桶 77 美元的高點，布蘭特原油 11 月交割價上漲 1.9% 至每桶 79.58 美元，兩個原油期貨最近月期貨的結算價都將達到 2018 年 10 月以來新高。

高盛表示，由於需求強勁再加上颶風艾達影響產能，而 OPEC + 自 7 月以來的增產被抵銷，將 12 月布蘭特原油價格從先前預估的每桶 80 美元上調至每桶 90 美元。

高盛分析師說：「儘管我們長期看好石油，但目前石油供需缺口超出我們預期，隨全球天然氣短缺加重對燃油發電的依賴，冬季對石油的需求恐更進一步升溫。」

百思買新會員方案吸睛 大漲 5.19%

電子產品零售商百思買（Best Buy）(BBY-US) 將於 10 月下旬推出 Best Buy Total Tech 會員方案，Piper Sandler 看好該方案將吸引大量新用戶，將該股目標價上調至每股 150 美元，消息提振百思買周一股價大漲 5.19% 至每股 110.18 美元。

Piper Sandler 分析師表示，百思買將推出的會員方案，是該公司過去五年推出的眾多計畫中最吸引人的方案，將帶來大量新用戶，使該股被評選為熱門股之一。

百思買推出的新會員方案提供會員價和免運費等優惠，似乎有意與亞馬遜的 Prime 會員制競爭，不過百思買新的會員方案年費要 199 美元，高於亞馬遜 Prime 會員的 119 美元年費。

分析師唱旺特斯拉 上漲 2.19%

電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 獲高盛分析師青睞，認為其擁有具吸引力的利潤和 / 或自由現金流，能在艱難的供應鏈環境中具備彈性，給予買入（Buy）評等，周一股價上漲 2.19% 至每股 791.36 美元。

高盛周一大幅下調今年全年汽車產量預估，分析師 Mark Delaney 認為晶片荒沒有好轉的現象，警告半導體供應鏈不透明，零件製造商若產量低於預期，則不受定價保護。

此外，Delaney 預估另一家電動車新創公司 Lordstown Motors(RIDE-US) 將無法在這種環境下保持彈性經營，將其股價評等下調至「賣出」（Sell）。