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高盛大幅下調2021年全球汽車產量預估 看多特斯拉和通用

鉅亨網編譯羅昀玫
高盛大幅下調2021年全球汽車產量預估 看多特斯拉和通用 (圖片：AFP)
高盛大幅下調2021年全球汽車產量預估 看多特斯拉和通用 (圖片：AFP)
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汽車晶片半導體晶片短缺晶片荒美國利潤率自由現金流

週一 (27 日) 高盛大幅下調 2021 年全球汽車產量預估，主因是晶片短缺。

高盛對全球汽車產業的預期越來越悲觀，週一該投行大幅下調 2021 年的產量預期估，從先前的 8300 萬輛下調到 7500 萬輛汽車，年增 2.3%。

該投行亦下修了 2022 年全球汽車產量預估，預計明年全球將生產 8500 萬輛汽車，此前預測為 9000 萬輛。

Susquehanna 金融集團近期一份研究報告顯示，企業 8 月份從下單到交貨晶片的前置時間已延長至 21 週，比前一個月增加 6 日。

(圖片：AFP)
高盛大幅下調 2021 年全球汽車產量預估 (圖片：AFP)

高盛分析師 Mark Delaney 認為晶片荒沒有好轉的現象，警告半導體供應鏈不透明，零件製造商若產量低於預期，則不受定價保護。

福斯 (Volkswagen)、戴姆勒 (Daimler) 和 BMW 9 月初均釋出了悲觀預測，可能在接下來的幾個月甚至幾年裡，企業製造商仍將處於晶片、零件短缺狀態。

戴姆勒執行長卡倫紐斯 (Ola Kallenius) 提到，一些人對第四季晶片荒有所緩解抱有希望。不過，結構性需求問題將在 2022 年影響該產業。

然而，Delaney 指出，今年的疲軟最終將給予 2022 年的投資機會，明年的產量增長將更有意義。預計到 2022 年，價格仍將保持強勁。

Delaney 將特斯拉 (TSLA-US) 和通用汽車 (GM-US) 的股價評級設為「買入」，主張這些公司擁有吸引力的利潤和 / 或自由現金流，能在艱難的供應鏈環境中具備彈性。

新興電動卡車商 Lordstown Motors 不受到 Delaney 青睞，預測該公司則無法在此環境下保持彈性經營，故將股價評級下調至「賣出。」

週一美股午盤截稿前，Lordstown Motors (RIDE-US) 上漲 3.37%、特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.64%、通用汽車 (GM-US) 上漲 2.49%。

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