蘋果「十三香」熱賣 但iPhone 14傳重大升級或更香

蘋果旗艦新機 iPhone 13 系列才剛上市，市場就傳出明年的 iPhone 14 系列將有重大升級。

儘管蘋果 (AAPL-US) 秋季發表會被市場認為沒有太大的驚喜，但 iPhone 13 與 iPhone 13 mini 售價「加量不加價」相當吸引果粉。

中國消費者對新推出的 iPhone 13 系列相當埋單，認為這是「加量減價」的好商品。

中國社交媒體平台微博上，「iPhone 13 價格 」這一話題獲得超過 10 億的瀏覽量。網友還用中國一種調味料品牌玩起了梗，戲稱新品是「十三香」。

週一 (27 日) 多個消息指出，蘋果明年可能將帶來「更香」的新品，因為 iPhone 14 系列將有重大變更，為「完全重新設計」的新品。

Jon Prosser 曝光 iPhone 14 的高清渲染圖 (圖片：翻攝 Jon Prosser)

根據彭博科技記者 Mark Gurman、爆料者 Jon Prosser、蘋果產業的分析師郭明錤等多人爆出，未來 iPhone 14 將出現多項重大升級。

最大的變化是去除螢幕「瀏海」，改為一個「小孔」設計，類似於許多現有的 Android 機種。

iPhone 14 陣容將會有變動，今年仍維持推出的 mini 款式機種，從明年開始蘋果可能就放棄小尺寸機款，明年將會改以 iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 等機型。

蘋果還將計畫新機加上螢幕下指紋辨識設計，但不一定能在明年準備好，也可能要到 2023 年機款才會推出。