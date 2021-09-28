芝加哥Fed總裁Evans偏鷹 料近縮減購債門檻、估2023年升息

芝加哥聯準銀行總裁 Charles Evans 周一（27 日）表示，美國經濟很快將達到聯準會（Fed）開始縮減購債計畫的門檻，不過要等到 2023 年晚些時候才可能升息。

Evans 說：「我認為經濟已接近 Fed 在去年制定的『進一步實質進展』的標準，如果就業狀況持續改善，可能很快就會滿足 Fed 縮減購債的條件。」

這一觀點與 Fed 主席鮑爾看法一致，鮑爾上周表示，距縮減購債還差一份「不錯的」月就業報告，並可能在 11 月開始進行縮減購債。

克利夫蘭聯準銀行總裁 Loretta Mester 與堪薩斯聯準銀行總裁 Esther George 上周也紛紛表示，美國的經濟狀況已達到足以讓 Fed 進行縮減購債的水準。

不過 Evans 表示，距離 Fed 升息可能還需要兩年的時間，屆時通膨才會強勁到需要祭出升息措施。Evans 先前曾預測 Fed 將在 2024 年初升息，但在上周他將預測時間提前至 2023 年。

自去年 3 月以來，Fed 一直將利率維持在接近零的水準，並表示在實現充分就業、通膨率達到 2% 且高於該標準一段時間之前，不會有升息的打算。

Evans 說，比起未來將進入高通膨環境的可能，他更擔心的是在 2023 年與 2024 年無法達到夠高的通膨率讓 Fed 決定升息。

Evans 認為，引發通膨升溫的供給問題將在明年漸漸消退，即是屆時失業率降至 3.5%，也可能不足以讓通膨率保持在 Fed 設下大於 2% 的升息目標。

Evans 說：「我們必須接受在經濟擴張階段通膨率適度高於 2% 的水準，以抵銷經濟萎縮時通膨無法達到 2% 升息標準的狀況。」