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白宮證實習近平曾向拜登提孟晚舟案 強調對中政策不變

鉅亨網編譯余曉惠
白宮證實習近平曾向拜登提孟晚舟案 強調對中政策不變 (圖:AFP)
白宮證實習近平曾向拜登提孟晚舟案 強調對中政策不變 (圖:AFP)
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美中美國中國孟晚舟拜登習近平華為

路透報導，白宮周一 (27 日) 駁斥華為財務長孟晚舟在加拿大獲釋、和兩名遭北京拘禁加拿大公民獲准回國是人質交換，但證實在習近平在和拜登通話時，曾提起這些案子，同時強調此事不代表美國對中國疑慮減緩，對中國政策不變。

孟晚舟上周五獲美國司法部緩起訴後，加拿大法院立即宣布釋放，孟晚舟如釋重負搭機返回中國，不久，遭中國拘禁的加拿大商人史佩弗 (Michael Spavor) 和前外交官康明凱 (Michael Kovrig) 雙雙獲釋，也在搭機回加拿大。

此事被外界指為人質交換或囚犯交換，但北京否認兩件事有關連。孟晚舟、史佩弗和康明凱都被監禁超過 1000 個日子。

白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 周一被問到此事時，否認美國參與交換。她說，孟晚舟的緩起訴協議「是美國司法部的決策，而司法部是行事獨立的機構。這是一起執法事件，兩者之間沒有關聯。」

但莎琪證實，拜登和習近平 9 月 9 日通話時，習近平曾提起孟晚舟訴訟案，拜登則要求釋放兩名加拿大人，拜習兩人雖然各自提及訴訟案，但彼此沒有協商。

莎琪說，美國司法部和孟晚舟律師上周五達成緩起訴協議，不代表美國對中國行為的疑慮減緩，「我們對中國政策不變。我們不打算衝突，而是彼此競爭的關係，我們將繼續要求中華人民共和國 (PRC) 為自己行為負責任，包括不公平的經濟行為，在全世界的強迫和違反人權行為。」

中國外交部長王毅 9 月初列出一串清單，並向拜登氣候大使凱瑞 (John Kerry) 表示，華府必須採取實際行動改善兩國關係，孟晚舟訴訟案就是清單上的項目之一。之後習近平在聯合國大會中表示，中國將停止在海外新設立燃煤發電廠。

對於外界質疑政治利益交換，莎琪說：「我們沒有透過任何形式或管道，參與任何他們的內部決策。停止新建燃煤發電廠，坦白說是中國出於自身利益考量的決定，因為他們發現無法靠燃煤發電廠取得任何優勢。」

針對孟晚舟引渡案，美國多位共和黨議員質疑拜登最終向中國屈服，但德國馬歇爾基金會亞洲專家 Bonnie Glaser 不這麼認為，她說：「我相信中國設法讓孟晚舟獲釋一事，早在川普執政的時候就已經擺在檯面上。孟晚舟最後不得不認錯，我不認為這是投降。」

孟晚舟獲釋前，華爾街日報 (WSJ) 上周五報導，美國司法部與華為達成協議，如果孟晚舟認罪並支付巨額罰款，美國將終止對孟晚舟的引渡要求和刑事訴訟，允許她返回中國。

孟晚舟上周五並未就針對她的詐欺和共謀指控認罪，而美國司法部將持續對華為公司本身進行調查。

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