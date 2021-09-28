中國官媒直言已有多地推新政策 避免限電危機擴大

周二 (28 日) 中國官媒新華社旗下《經濟參考報》表示中國已有多個地區政府與電力相關部門推出政策保障用電，以最大可能性避免出現限電的情況。業內預計，在各方努力下，電力供應緊俏形勢將逐步得到紓緩。

針對目前中國電力供應形勢，中國國家電網公司稱，將推一系列綜合策策多管齊下，全力保障電力供應，保障基本民生用電需求，盡力避免出現拉閘限電情況，保障民生、發展和安全底線。

具體措施包括：強化全中國電力網路的調度，合理安排輸送電力方式；統籌調配資源，充分發揮大電網平台優勢，挖掘跨區跨省通道送電潛力；加強用電情況監測，全力做好居民生活用電保障。

同時嚴格執行政府制定的需求回應與有秩序的用電方案，及時做好溝通協調工作，全力維護電力供應穩定；嚴格落實電力供應保障責任，強化各項緊急預備案。

此外，遼寧、吉林兩省均召開會議，針對電力保障進行規劃，並提出要以最大可能性避免出現限電情況。遼寧省指出要精細組織有秩序用電，改善用電方案，避免拉閘限電涉及安全生產、民生和重要用戶。

吉林省則提出，確保煤的儲備量達到標準，做到採暖期電煤供應不中斷供、暖氣供應不停，維護民眾正常生產與生活秩序。

