中集集團以10.84億美元買下馬士基集團旗下貨櫃製造商

周二 (28 日) 中集集團公告將買下全球最大貨櫃航運馬士基集團 ( Maersk) 旗下冷藏貨櫃製造業務的子公司 MCI，金額達 10.84 億美元。MCI 包含兩家實體公司：丹麥馬士基工業公司及青島馬士基集裝箱工業有限公司。

受到航運需求大爆發，貨櫃業同樣出現供不應求的情況，搶船搶櫃是目前海運業顯學。而在這波景氣高峰推動，中集集團業績大爆發，今年上半年營收達人民幣 732 億元，年增 85.6%；純益人民幣 43 億元，轉虧為盈，年增 2451%，創下中集集團自 1982 年投產以來最好的半年業績。

(圖片: AFP)

中集集團董事長兼 CEO 麥伯良表示，受到疫情影響，全球塞港問題嚴重，貨櫃出去後回不來，這個局面到明年上半年都可能不會改變。同時，中國進出口貿易成長偏快，海運需求增加，加重貨櫃緊俏的局面。

不過他也直言未來貨櫃需求會回歸正常。貨櫃業不會一直保持高景氣，可是需求和價格也不會一夕之間崩跌。

麥伯良提到，貨櫃每年淘汰量會上升，正常來說市場每年要淘汰 200 萬個貨櫃，受疫情影響，貨櫃已有兩年未進行淘汰，可以預見未來會有很多貨櫃將淘汰，這也會增加貨櫃訂單。