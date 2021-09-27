〈陸港盤後〉茅台直逼漲停力抗中國限電風暴 上證終場仍收黑0.8%

周一 (27 日)A 股三大指數在開高後，走勢分歧，創業板指延續上周五的強勢，盤中一度上漲 2%，而上證與深證兩指則表現疲弱。

受到限電限產政策影響，礦產類股成為重災區，同時遭受到波及的企業更是成為殺盤核心，今日 A 股共有 265 檔個股跌幅逾 9%，電力類股紛紛跌停是資金出逃的重點產業。

不過白酒類股是今日 A 股撐盤焦點，A 股市值王貴州茅台盤中強勢漲停，收盤飆漲 9.5%，因該公司董事長丁雄軍表示將推動營銷體制和價格體系改革，而同族群也紛紛大漲慶賀。

成交金額方面，今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.37 兆元，日增人民幣 823 億元，連續 47 個交易日破兆。

港股方面，跟隨 A 股開高走勢，港股早盤呈現開高走高，不過在接近午盤休市前指數出現一波急跌走勢，回到平盤附近，午盤後則是在平盤附近震盪，甚至一度出現下挫，終場恒指則收紅，恒科指則下滑。

華為副董事長孟晚舟獲釋一度讓市場認為中美關係有機會修復，但限電問題持續發酵，再度衝擊投資人信心，市場擔心未來中國經濟成長將受限電影響，且已有外資開始下修中國第三、四季經濟預估值，悲觀氣氛導致買盤縮手，指數回跌。

科技類股跌多漲少，部份電子重鎮開始限電，使得在地電子廠產能受到影響，拖累股價下挫，比亞迪電子 (285-HK) 股價大跌 5.3%、舜宇光學 (2382-HK) 下挫 2.6%、瑞聲科技 (2018-HK) 下跌 1.7%。

截至收盤，上證綜指下跌 0.84%，報 3582.83 點；科創 50 指數下滑 0.46%，報 1368.69 點；深證成指小跌 0.09%，報 14344.29 點；創業板指逆勢上漲 0.74%，報 3231.57 點。

恒生指數小漲 0.07%，報 24208.78 點、恒生科技指數下跌 0.91%，報 6103.89 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 14.76 億元，其中滬股通買超人民幣 1.94 億元，深股通買超人民幣 12.82 億元。

法人觀點

國盛證券認為，臨近十一長假，近期的市場成交量略為降溫，市場關注重心也開始轉向第四季經濟與企業業績發展。9 月下旬以來北上與融資出現明顯的背離，實際上反映內外資金對於風險定價的分歧。同時港股與 A 股走勢也出現分化，本質上是內外資金對於中國房市信用風險、政策走向理解不同等造成。

