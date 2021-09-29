〈中國限電〉綠能、原物料出口商成能耗雙控贏家 金屬工業、航運承壓

中國祭出能源雙控政策撼動眾多產業，市場預估，短期內原物料出口商將直接受惠，而能源密集的金屬工業、航運業將承壓，長期則看好綠能產業。

中國是全球最大的能源消費和商品出口國，近期中國能源新政雷厲風行，能耗雙控政策要求中國各省嚴格管控高耗能、高污染項目，導致中國江蘇、浙江、廣東等 10 多個省份近期開始推出限電政策，從重工業到輕工業、甚至太陽能與電子業都受衝擊。

短期而言，天然氣開採、出口商如澳商伍德賽德 (Woodside Petroleum)、日商帝石 (Inpex) 與印度信實集團 (Reliance) 等將受惠於天然氣物價飆漲。而進口、經銷商如中國燃氣控股、崑崙能源將直接遭受衝擊。

近期煤炭大漲，則將嘉惠中國神華能源、山西焦煤等煤炭礦商。然而，花旗表示，燃煤發電商則將面臨挑戰，預估第三季將出現淨虧損。

能源密集工業則無法倖免於難，如中國鋁業、寶鋼、鞍鋼等業者。另外，法人表示，由於中國限電影響工業產出，降低航運需求，可能動搖市況穩定的航運業。

另外，蘋果 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA-US) 等全球供應鏈也將受到影響，美銀分析師 Ming Hsun Lee 表示，若限電持續更久，上游原物料價格可能會繼續上漲，為零件製造商帶來成本壓力。

另一方面，長期而言綠能產業將直接受惠，包含華能瀾滄江水電、中節能風力發電等。杭州希言資產管理分析師 Shi Junbo 表示，這些舉動與政策將為風能和太陽能提供更大支持，加速綠能發展。