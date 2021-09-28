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〈中國限電〉能耗雙控政策引發減產 高盛跟進下調中國GDP預測

鉅亨網編譯張博翔
能耗雙控政策引發減產 高盛跟進下調中國預期經濟成長率（圖：AFP）
能耗雙控政策引發減產 高盛跟進下調中國預期經濟成長率（圖：AFP）
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中國限電經濟成長高盛野村大摩

在恒大債務疑雲之際，中國政府能源雙控政策動搖產業產能，導致市場紛紛調降今年中國經濟成長展望，高盛 (GS-US) 周二 (28 日) 表示，能源短缺和工業產能大減使中國面臨經濟下行壓力，將今年經濟成長率預估值從 8.2% 下調至 7.8%。

中國發改委於 9 月中旬推出「完善能源消費強度和總量雙控制度」方案，要求中國各地嚴格管控高耗能、高污染項目，導致中國江蘇、浙江、廣東等 10 多個省份近期開始推出限電政策，許多產遭受波及，從重工業到輕工業再擴及太陽能與電子業。

高盛估計，中國有多達 44% 的工業活動受到影響，導致第三季 GDP 年成長率下降 1 個百分點，10 月至 12 月下降 2 個百分點。除了限電外，中國經濟也正在努力對房地產、科技業，進行監管，並擔心現金短缺的房地產巨頭恒大集團的未來。

高盛表示，目前第四季仍存在相當大不確定性，上、下行風險主要與政府管理恒大問題、環境控制政策的嚴格程度有關，高盛將 2021 年經濟成長預期自 8.2% 下調至 7.8%，2022 年下調至 5.5%。

除了高盛外，大型銀行也紛紛對中國後市成長表示擔憂，野村證券認為能耗雙控政策對中國經濟帶來的衝擊恐進一步擴散，並打擊全球市場，將第 3 季、第 4 季 經濟成長率下修至 4.7% 和 3.0%，全年下調至 7.7%。

麥格理 (Macquarie) 認為，受房市放緩和企業減產影響，中國經濟增長預期恐面臨下修風險；摩根士丹利 (Morgan Stanley) 則表示，若中國能源密集型產業產能繼續受限，第 4 季中國 GDP 成長預期估下滑約 1 個百分點，第 3 季經濟將成長 4.5%，第 4 季成長 4%。

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