華碩搶攻智慧醫療商機 攜秀傳推語音辨識系統

品牌大廠華碩 (2357-TW) 搶攻智慧醫療商機，今 (28) 日宣布與秀傳醫療體系合作發表護理表單語音辨識系統，透過旗下自主研發台灣在地化中文語音引擎，突破地域口音和語法限制，協助醫護人員以口述輕鬆記錄醫療表單、優化醫療流程。

華碩表示，耕耘語音應用多年，將以 AI 深度學習精進演算法，健全醫療專業詞彙資料庫，這次結盟秀傳，將投入大量資源在醫護語料蒐集、詞彙標註及中、英夾雜語音模型，目前此語音服務已整合至秀傳院內系統，經大量反覆試驗，準確率達 95% 以上，未來將在秀傳醫療體系全面使用。

華碩營運長謝明傑表示，感謝秀傳團隊、翔生資訊專業醫護系統的經驗，讓華碩語音技術與護理系統得以落實場域整合應用，並奠定醫療語音階段性里程碑，未來也將擴大與各醫療體系合作，推廣 AI 運用，協助台灣建立智慧醫療生態圈。

觀察華碩近年醫療布局，除攜手秀傳外，日前華碩 AI 研發中心 (AICS) 也與中山醫學大學附設醫院推出中山附醫 e 點通 APP，運用 AI、行動服務提升患者體驗，也與美國醫療新創獨角獸 Olive 合作，結合其自動化工作流程平台、華碩 Miraico 智慧醫療編碼，將服務導入全美 775 家醫院，國內也獲 18 家醫院與醫學中心採用。