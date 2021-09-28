世界銀行：Delta變種病毒減緩了東亞和太平洋地區經濟成長

據報導，世界銀行 (World Bank) 在週一 (27 日) 表示，Delta 變種病毒的蔓延，對東亞和太平洋地區的復甦造成了衝擊，可能將使該地區的經濟成長減緩，並加劇區域間的不平等。

根據世界銀行的《東亞和太平洋地區經濟半年報 2021 年秋季版》，經濟活動在 2021 年第二季開始放緩，該區域內大多數國家的經濟成長預測均已被下調。

世界銀行表示，雖然中國經濟預計將成長 8.5%，但區域內其他國家的經濟預估僅成長 2.5%，較 2021 年 4 月的預測下跌近 2 個百分點。

世銀東亞與太平洋地區副行長 Manuela Ferro 表示：「東亞和太平洋地區發展中國家的經濟復甦面臨逆轉的風險。」他也說道：「儘管在 2020 年該地區最快控制住疫情，但 2021 年疫情的反彈，削弱了今年的經濟成長前景。」

報告中估計，到 2022 年上半年，該區域內的大多數國家，包括印尼和菲律賓等，疫苗接種率有望超過 60%。雖然無法因此消滅新冠肺炎疫情，但會顯著降低死亡率，從而使經濟活動恢復。

世銀也表示，從長期來看，疫情重燃並持續存在所造成的衝擊，恐將損害經濟成長，同時加劇區域間的不平等現象。

世銀東亞和太平洋地區首席經濟學家 Aaditya Mattoo 表示：「各國加速疫苗接種和篩檢以控制疫情的方式，有望讓處於困境的國家最早在 2022 年上半年恢復經濟活動，並使明年經濟成長提高一倍。但是從長遠來看，只有更深入的改革才能防止經濟成長放緩和不平等加劇。」

世界銀行認為，該區域需要從 4 個方面著手來應對疫情的反彈，包含解決疫苗接種遲疑態度和分發運送能力的限制，同時加強篩檢和追踪，並增加區域內疫苗的生產，以及加強地方衛生系統。