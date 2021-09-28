美歐貿易與科技會議將登場 制衡中國影響力

美國與歐次貿易和技術委員會（Trade and tech Council, TTC）首次會議本周三（29 日）在匹茲堡登場，雙方將在貿易與科技方面討論合作，以制衡中國在全球市場日益擴張的影響力。

美國將派出美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和貿易代表戴琪（Katherine Tai）出席會議，而歐盟則由執委會負責貿易與數位工作的兩位副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與維斯塔哲（Margrethe Vestager）與會。

一位美國官員表示，TTC 將就 10 個領域展開合作：技術標準、供應鏈安全、氣候與綠能、資訊科技資安與競爭力、數據管理、出口管制、投資篩選、全球貿易挑戰。

這名官員說，緩解晶片嚴重短缺的議題是 TTC 的首要任務。此外在加強隱私的人工智慧開發與實施也備受矚目，雙方將合作展開一項 AI 技術如何影響全球貿易的聯合研究。

另一名美國官員還透露，雙方除 TTC 會議上討論 10 個領域合作外，也會另外討論鋼鐵與鋁的關稅議題，有望在今年年底前提出指引。

這次 TTC 會議是在拜登與英國、澳洲成立「AUKUS」新安全協定，以及與日本、印度、澳洲的四方會談後舉行，而拜登的這兩項外交政策遭受中國猛烈抨擊。

杜姆布羅夫斯基斯日前表示，此次召開的會議將賦予歐盟更大的影響力，並為 21 世紀制定標準和規則。

美國與歐盟迫切在貿易與科技領域合作，表明西方國家希望更有效的與中國競爭，而歐美兩國也異口同聲抨擊中國採取剽竊智慧財產權、傾銷等一系列不公平的貿易手段。

美國官員透露，在確保其他國家守規則方面，歐洲與美國有著共同的利益，不過該名官員並未明確指出是哪個國家，意味著歐美雙方是站在同一陣線上。

美國商會（USCC）則表示，TTC 應該「避免透過制定法律或法規，刻意在檯面上或檯面下針對另一方的企業政策與監管措施。」