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日本歐力士錢進中國 首宗不動產投資落腳大連

鉅亨網編譯陳達誠
日本歐力士錢進中國 首宗不動產投資落腳大連 (圖片：AFP)
日本歐力士錢進中國 首宗不動產投資落腳大連 (圖片：AFP)
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日股歐力士中國遼寧大連不動產恒大危機大連海昌集團

據《日本經濟新聞》28 日報導，日本歐力士 (8591-JP) 在中國市場的首宗不動產開發營運計畫，將落腳在遼寧省大連市。該綜合商業辦公大樓目前正在興建當中，預計在 2022 年 5 月底時完工。歐力士未公布投資金額，而整體事業花費將超過人民幣 36 億元。

經手該項開發計畫的負責人表示，歐力士也打算在中國的其它地方進行不動產投資，將靈活運用基金方式這類外部資金，來擴張營運和管理。

中國在「恒大危機」爆發之後，當地的不動產市場就讓投資人抱持觀望態度、且心懷隱憂。不過歐力士的業務開發負責人表示，該公司在大連不動產的出資比率不高、持有的資產也不多；會應用該公司於日本所累積的營運、管理經驗，在中國不動產市場奪得商機。

歐力士即將於 29 日 (週三) 在大連市召開投資計畫的發表會。規劃興建兩棟樓高 41 層的綜合商業大樓，總建築面積達 24.6 萬平方公尺，當中有 9 成是作為辦公室及停車場用途，而剩下的 1 成將作為餐飲及店面使用。

預估在 2022 年秋天之後正式營運，歐力士的中國總部也將進駐。其中一棟大樓已於 2019 年的時候賣出，另外一棟則由歐力士及其他幾家企業共同出資。

該投資計畫最早在 2010 年的時候公開，而接下來因為當地經濟停滯的關係而臨時中斷，日後於 2019 年 3 月時重新展開相關工程。另由於大連海昌集團仿義大利威尼斯的大型開發計畫鄰近該處，在兩者相輔相成配合之下，今後可望吸引大批群眾聚集。而歐力士也有向大連海昌集團的核心公司出資 15%。

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