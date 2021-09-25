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未爆彈接連要炸開！ 恒大藏2筆地雷債 子公司欠薪拖款

鉅亨網編譯羅昀玫
未爆彈接連要炸開！ 恒大藏2筆地雷債 子公司欠薪拖款 (圖片：AFP)
未爆彈接連要炸開！ 恒大藏2筆地雷債 子公司欠薪拖款 (圖片：AFP)
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恒大恒大集團違約破產倒閉重組北京中國美元境外境內債券利息美國投資恆大汽車恆大恒大汽車

週五 (24 日) 中國恒大集團有兩筆債務可能面臨違約，恒大旗下子公司恒大新能源汽車 (恒大汽車) 還爆出積欠員工薪水、工廠設備款問題，一顆顆未爆彈接連就要炸開。

中國恒大集團旗下電動車子公司恒大新能源汽車 (恒大汽車) 未能向其部分員工支付薪資，也出現拖欠部分工廠機械設備款項的問題。

恒大汽車表示，如果沒有戰略投資或出售資產，其支付員工和供應商以及量產汽車的能力將受到打擊。

外媒引述消息人士透露，上海和廣州工廠的電動汽車試生產已經延期，設備商已撤離駐廠人員，恒大汽車留守自家車廠的人員對於設備不熟悉，加上陷入現金流危機，可能無法實現明年進入量產、交車的目標。

儘管恒大解決了週四 (23 日) 到期國內債券利息，但恒大卻錯過 8,350 美元境外債券利息的支付期限一些債券持有人沒有得到報酬。

恒大對此保持沉默，恐慌情緒升溫。由於恒大在債券違約前有 30 天的寬限期，有部分債券持有人認為可能要拖到一個月左右，事情才會明朗化。

恒大還有下週三 (29 日) 到期的 4750 萬美元的境外債券利息將支付。

Addleshaw Goddard 合夥人 Karl Clowry 稱：「這是任何由主權推動的重組過程的策略之一，讓人們處於黑暗或猜測之中。」

Clowry 稱：「北京當局的觀點是，境外債券持有人主要是西方機構，因此可以得到不同的對待，這是合理的，(恒大違約) 仍然是一把正落下的刀。」

(圖片：AFP)
恒大藏 2 筆地雷債 (圖片：AFP)

《華爾街日報》近期報導，中國相關部門正要求地方政府為恒大可能倒閉做好準備，中國政府是否願出手救恒大仍是未知數。

日前恒大最大股東香港中策集團出清恒大汽車股份後，中華置業 (China Estates) 亦宣布隨時會將持有的恒大股全部清空。

全球最大空頭避險基金 Kynikos Associates 聯合創始人、知名大空頭 Jim Chanos 警告，對中國投資者來言，恒大危機可能比雷曼還嚴重，因為其債務遠超過全球其他房地產開發商，一旦恒大倒閉，那數十年來推動中國經濟成長的房地產榮景將陷入停滯。

週五美股午盤截稿前，恒大 ADR (EGRNY-US) 暴跌 10.82%，暫報每股 7.750 美元，逼近 52 週最低點 (7.250)。

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