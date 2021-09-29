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兩不確定因素干擾 明年全球手機出貨14.2億支 年增3.7%

鉅亨網記者沈筱禎 台北
兩大不確定因素干擾 明年全球手機出貨量小幅增加至14.2億支。(圖:AFP)
兩大不確定因素干擾 明年全球手機出貨量小幅增加至14.2億支。(圖:AFP)
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資策會智慧型手機缺料5G手機

根據資策會 MIC 調查，由於明年仍有疫情與缺料等兩大不確定因素，預估明年全球智慧型手機出貨量 14.2 億支，僅年增 3.7%，不過隨著各大品牌推出 5G 旗艦機，小幅上修明年 5G 手機出貨量，將達 7.62 億支，滲透率突破 5 成。

資策會認為，由於疫情趨緩、疫苗在全球各地陸續施打、封城解禁下，今年全球手機產業可望復甦，預估智慧型手機出貨量可達 13.69 億支，年增 7.8%，其中，5G 為全球智慧型手機市場主要動能，各大品牌旗艦新機均搭載 5G，今年全球 5G 手機出貨量也有 5.5 億台，年增達 129%，出貨比重約 4 成。

展望明年，資策會認為仍有兩大不確定因素，包括新興國家與開發中國家疫苗施打率不高，疫情可能隨時再起並影響供應鏈生產，另外則是缺料問題尚未緩解，因此預估明年全球智慧型手機出貨量，小幅增加至 14.2 億支。

至於 5G 手機方面，資策會預期，明年 5G 手機出貨量上看 7.62 億支，將超越 4G 手機，且滲透率會攀升至 53.7%，其中，蘋果將穩居 5G 手機市場龍頭，滲透率達 73.2%。

觀察各手機品牌未來動向，資策會分析，由於蘋果手機出貨量大，相較其他非蘋陣營，缺料風險較低，享有供應商優先供貨權，預期明年平價機種 SE 將搭載 5G，並持續自行研發 5G 數據晶片。

三星今年上半年因手機晶片供給吃緊、疫情衝擊越南與印尼廠，導致整體成長幅度有限，目前將重新擺在折疊機種，目標明年手機出貨量達 3 億支。

陸系品牌方面，由於華為受到美國禁令影響，其他品牌大搶華為市佔，其中，小米幾乎拿下歐洲等海外市場，目標明年手機備貨可達 2.6-2.8 億支，三年內超越三星成為全球第一，不過資策會認為，小米實際出貨量約落在 1.9-2.3 億支。

OPPO 則目標明年手機出貨量約 2.5-2.6 億支，資策會表示，考量產能供應與零組件漲價因素，估計實際出貨量約 1.7-2 億支。

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