花旗下修美光全年展望 仍看好並重申買進

花旗研究 (Citi Research) 週一 (27 日) 以記憶體晶片降價為由，下修美光全年營收和 EPS 預期，但也表示，降價僅為暫時情況，仍看好美光並重申「買進」評等。

美光將在週二 (28 日) 美股盤後公布 2021 會計年度 Q4 財報。根據上季發布財測，美光估 Q4 Non-GAAP 每股盈餘落在 2.20 至 2.40 美元，營收落在 80 億至 84 億美元。市場普遍預計，Non-GAAP 每股盈餘將達 2.33 美元，營收達 82.2 億美元。

花旗研究分析師 Christopher Danely 認為，美光最新財報將符合市場共識預期，但下一季財測將落後預估。

Danely 表示，鑑於 PC DRAM 需求疲軟，以及超大規模資料中心 (hyperscale data center) 庫存維持高水位，美光記憶體晶片價格料於 Q4 降價 5% 至 10%，且明年初再降價 10%。

因記憶體價格較低，Danely 下修 2022 年全年美光營收預期至 325 億美元、每股盈餘預期至 8.82 美元，低於 FactSet 調查分析師共識預期的 362.5 億美元和 10.87 美元。

Danely 稱明年 Q1 降價最為顯著，不過，這很可能只是暫時情況，預計下半年就會收復 10% 的降幅，他仍看好美光股價表現，並重申「買進」評級。

在追蹤美光的分析師當中，88% 給予「買進」評等，13% 給予「持有」評等，FactSet 調查顯示美光沒有「賣出」評等，且平均目標價為 110.10 美元，按週一收盤價計算，代表仍有 46% 上漲空間。