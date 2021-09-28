鉅亨美股雷達：中國限電未衝擊iPhone生產、機構上調百思買目標價至150美元

美股重要看點：

對貨幣政策收緊的預期以及對通膨壓力的擔憂推高了美債殖利率，10 年期美債殖利率一度升至 1.54%，連漲第 6 個交易日，創今年 6 月以來新高。

在美債殖利率高漲的衝擊下，美股科技股出現高速回檔，但金融股正浮現殖利率走揚帶來的利多。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 71.37 點，或 0.21%，收 34,869.37 點。

那斯達克指數下跌 77.73 點，或 0.52%，收 14,969.97 點。

標普 500 指數下跌 12.37 點，或 0.28%，收 4,443.11 點。

費城半導體指數下跌 8.5 點，或 0.25%，收 3,445.4 點。

今日重要總經數據：

美國進出口 (億美元)，市場預期 -870，前值為 -864。

芝加哥 Fed 主席伊文斯發表談話 (2021 票委)。

Fed 主席鮑爾出席參議院聽證會。

美國 9 月諮商會消費者信心指數，市場預期 114.6，前值為 113.8。

重要個股動態：

1. 蘋果 (AAPL-US)

蘋果 iPhone 代工廠商和碩週一 (27 日) 表示，公司已配合中國政府採取限電措施，知情人士透露，迄今為止，和碩生產沒有受到重大影響，似乎在用電方面獲得了優先權。

兩名不具名消息人士透露，和碩崑山工廠只受到輕微影響，附近的一家立訊精密工廠沒有受到影響，仍然按原定計劃發售產品。

數名消息人士披露，和碩位於上海以及富士康位於鄭州的 iPhone 生產工廠則沒有受到影響。

另外，The Verge 上週四刊文表示，歐盟委員會考慮強制在歐洲銷售的手機採用統一的 USC-C 充電線，一旦相關法律正式通過，這對於 Google 等公司來說問題不大，但由於 iPhone 採用專有 Lighting 充電線充電，蘋果將因此面臨很大問題，不過，廠商將有 24 個月過渡期遵守這一法律。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉週末宣布了特斯拉車主可以使用車輛上的「請求」按鈕，點擊該按鈕，車主能申請加入特斯拉 FSD 軟體的測試活動。

FSD 測試在某種程度上可以說是公關活動，它表現越好，特斯拉在監管機構的印象就越好，且 FSD 在現實世界的表現越好，樂意掏錢購買的車主就會越多。

在週末發送的一封電子郵件中，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示，9 月份最後一週將是特斯拉「最緊俏的交車週」，馬斯克對員工為提高交車量進行的努力表示感謝。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 百思買 (BBY-US)

電子產品零售商百思買 (Best Buy) 將於 10 月下旬推出 Best Buy Total Tech 會員方案，投資機構 Piper Sandler 看好該方案將吸引大量新用戶，將該股目標價上調至每股 150 美元。

Piper Sandler 分析師表示，百思買將推出的會員方案，是該公司過去五年推出的眾多計畫中最吸引人的方案，將帶來大量新用戶，使該股被評選為熱門股之一。