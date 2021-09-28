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經部：八大行業紓困補助員工每人3萬元 明開放申請

鉅亨網記者劉韋廷 台北
經部：八大行業紓困補助，明開放業者上網申請。(鉅亨網資料照)
經部：八大行業紓困補助，明開放業者上網申請。(鉅亨網資料照)
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經濟部紓困八大行業

國內疫情逐步趨緩，但部分業者如 K 書中心、舞廳、KTV 等仍被要求停業，經濟部今 (28) 日表示，針對二級警戒下仍被要求停業的商業服務業者，將給予員工人數乘以 1 萬元的事業補貼，及每名員工 3 萬元補貼款，預計明 (29) 日起開放申請至 10 月 31 日止。

經濟部表示，雖然疫情指揮中心已在 7 月 27 日調降國內疫情警戒至第二級，但考量疫情多變，二級警戒下仍要求 K 書中心、舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、視聽歌唱業 (KTV)、夜店、歌廳、錄影節目帶播映業 (MTV)、電子遊戲場業、資訊休閒業 (網咖)、麻將休閒館等商業服務業者須停業。

針對受影響業者，經濟部指出，將給予業者以員工人數乘以 1 萬元的事業補貼，並透過業者提供員工領款帳戶等資料，由經濟部將每名員工 3 萬元補貼款，直接匯入員工帳戶，不過上述員工僅限 8 月 31 日前投有勞保、就業保險或勞退的全職員工，包含永久居留者，不含部分工時及外籍員工。

申請方面，經濟部說明，本次紓困申請期間自 9 月 29 日起至 10 月 31 日止，因應防疫，一律由事業單位以線上申請，登錄基本資料、員工領款帳戶即可。

經濟部日前就研擬針對八大行業給予紓困補助，估共有約 6000 家業者、逾 30000 萬名員工受停業影響。

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