空汙防治濾管廠富利康明登興櫃 參考價每股62元

空汙防治濾管廠富利康科技 (6837-TE) 訂單看到 2022 年上半年，將在高雄和發工業區擴廠，預計 9 月 29 日登興櫃，參考價每股 62 元。

富利康目前股本 3.23 億元，上半年營收 2.63 億元，年增 2.77 倍，毛利率 48.14%，年增 7.8 個百分點，稅後純益 7521 萬元，較去年同期轉虧爲盈，每股純益 2.35 元。

富利康科技董事長林莉芳今天在興櫃前法人說明會表示，台灣空氣污染包括硫氧化物、氮氧化物、粉塵、霧霾以及 PM2.5，問題日益嚴重，透過陶瓷纖維濾管、陶瓷纖維觸媒濾管都可過濾髒空氣，因疫後需求大增，目前訂單已可看到明年上半年。

林莉芳指出，以往空汙防治設備濾管都仰賴國外技術，但目前富利康、德國 Clear Edge、丹麥 Topsoe 等是全球僅有 3 家主要生產陶瓷纖維觸媒濾管的工廠，富利康更推出低於攝氏 200 度脫硝觸媒產品，且所生產的產品都取得中國國家認證產業標準，是目前中國市占第一陶瓷纖維濾管製造廠。

富利康目前年產能 10 萬件濾管，高雄和發新廠明年底完工，新廠年產能可達 16 萬件，富利康也朝向系統整合方向發展營運。富利康 2021 年前 8 月營收 3.6 億元，年增 4.02 倍。