投信基金三大鬆綁 可望為投資添活水

金管會今 (28) 日宣布三大鬆綁，一、將開放投信基金擴大認購 IPO 及 SPO 股票的額度；二、基金可買未達一定信評或無信評的國內次順位債券；三、債券型基金可買 CoCo Bond、TLAC 債券等。目前進行法規預告修正，最快年底前開放。

金管會表示，近年已陸續開放基金投資興櫃股票及創新板股票，且國外基金投資承銷股票相關規範，多是將承銷股票視為上市股票而為一致的規管，因此在投信投顧公會建議下，放寬證券投資信託基金投資承銷股票比率限制。

金管會表示，對 IPO 或現金增資等承銷股票，單一基金投資限額由 1% 拉高到 3%，同一投信所有基金認購總額由 3% 提高到 10%，大幅增加投信基金的認購能力與投資彈性。

開放基金在一定比率內投資未達一定評等或沒有評等的國內次順利債券部分，金管會表示，行基金投資的國內外債券，需要以達一定評等以上為原則 (例如 S&P BBB - 以上)，若投資未達一定評等或未經評等的債券，應符合金管會規定的投資比率上限，如債券基金不得逾其淨值的 20%、平衡型或多重資產則不逾 30%。

金管會考量基金投資國內外債券規範的一致性，且近年來實務上國內次順位債券本身多未經信用評等機構評等，因此予以放行，證期局副局長郭佳君表示，國內企業常用次順位債券募資，但可能沒有信評，這次放行後，各基金亦得在限額內投資，增加國內次順位債券的募資成功率。

而在「債券型基金可買 CoCo Bond、TLAC 債券」部分，郭佳君表示，現行債券型基金不得投資股票或具有股權性質的有價證券，但可以投資轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債。

考量國外債券型基金已可投資如 CoCo Bond 及 TLAC 債券，且多數投信業者亦表達基金有投資需求，所以開放債券型基金可投資 CoCo Bond 及 TLAC 債券，其投資額度與現行投資轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債等具股權性質的有價證券合計，不得超過基金淨資產價值之 10%。且這類債券要符合經金管會核准或達一定等級以上。