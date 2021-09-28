〈房產〉遠創力行銷首案關渡登場 明年續衝對外接案量

由遠雄 (5522-TW) 集團旗下遠雄房地產 2 月成立「遠創力行銷」，今 (28) 日正式公開位於關渡首發個案，遠創力行銷董事長張麗蓉指出，遠創力接案量明年力拚倍增，區域鎖定北台灣市場。

遠創力行銷公開首案位於北投關渡，由康寶建設投資興建「日出印象」，為整合十餘年都更案，遠創力行銷也在在青埔桃園高鐵 A18 站接到總銷 30 億個案，將於 12 月公開，業主為樺龍建設，該案將會是區域指標案，而明年遠創力接案量力拚倍增到 80 億元。

遠創力行銷由遠雄房地產 100% 投資並資源整合導入，對外承接代銷案，遠雄房地產總經理張麗蓉兼任董事長，遠創力不只接案，也提供對業主一條龍服務，包含「評估土地開發」、提供遠雄房地產「整合建築團隊」、「營造」「代銷」以及最後協助業主 「二代傳承」並永續經營等面向。

張麗蓉表示，以房地產累積的深厚基礎，以房產專業及服務熱情，提供開發業者有關土地規畫、建築設計、平面規畫、建材配備、公共空間、景觀設計、燈光設計、銷售企劃等建議，滿足客戶對居住生活、商務辦公、生產製造、投資規劃方面的需求，提供全方位的服務。