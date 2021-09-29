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〈房產〉全台重劃區房價飆 新竹縣市囊括漲幅前三名

鉅亨網記者張欽發 台北
全台重劃區房價飆，新竹縣市重劃區漲幅囊括前三名。(鉅亨網記者張欽發攝)
全台重劃區房價飆，新竹縣市重劃區漲幅囊括前三名。(鉅亨網記者張欽發攝)
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房產重劃區房價

全台房市交易熱絡，重劃區建地充足交易量大，追價情形相對明顯，市調機構依實價登錄統計全台重點重劃區近三年房價漲幅，全台前 15 名重劃區新竹佔近半數，冠軍則落在新竹竹北縣 2 個重劃區，近三年漲幅高達 37%。

根據數字科技 (5287-TW) 旗下的「591 實價登錄」統計，六都、新竹重劃區近三年房價漲幅，前十五名當中有近半數都位於房市火熱的新竹縣市，且囊括前三名，像是竹北縣治二期、縣治三期重劃區因素地稀少，新建案奇貨可居，開價一躍到 5 字頭，高鐵特區因建設議題加持，新案也挑戰 6 字頭。

台中近來房價也是起漲，以往被視為首購熱區的價格已追上市區，591 房屋交易網組長畢務潔表示，北屯廍子重劃區 2019 年還有 1 字頭房價，如今已經站穩 2 字頭，漲幅 26.9% 位居第四名，現在新案開價更是挑戰 3 字頭，以「一年跳 10 萬」之姿水準，壓縮首購族只能往海線、山區等低價區走，另外北屯十一期重劃區因有明星私校、公園綠地等機能，向來就有小天母之稱，區域內也都換屋型產品，也在自住買盤青睞下，成交價站上 3 字頭，漲幅也有 17.2%。

各地高鐵特區也是房價增值的保證區，除了竹北高鐵，像是烏日高鐵、青埔特區等地區，近三年都有 2 成上下漲幅，其中烏日高鐵特區今年也正式站上 2 字頭，漲幅高達 26.2%，青埔特區房價近三年漲幅達 17%，該區 2019 年餘屋去化近尾聲，推案狀況谷底甦醒，2020 年華泰、IKEA 等商場開幕，迎來推案量能更出現小坪數投資型產品拉高價格，今年開始建商進入肉搏戰，1-4 房產品均有，價格同樣也是回不去了。

新北市擁有許多重劃區，這次擠進漲幅前十五名的有淡海新市鎮、北大特區及副都心重劃區，畢務潔指出，令人驚訝的是向來認為是蛋白區塊的淡海新市鎮，雖然漲幅 16%，未進入前十名，但近年來也正式站上 2 字頭，雙北市目前 1 字頭重劃區已所剩不多，首購買房只會越來越難。

高雄本次進榜的都是生活機能佳的成熟重劃區，如鳳山、三民交界的文山特區，周邊有青年商圈、文衡商圈與三民區陽明商圈、鳥松區本館商圈等四大商圈，且也明星學區加持，向來釋出量少自住買盤推升價格也不意外，另外，鼓山美術館特區則是受惠近年來台商回流熱錢湧入，再加上台積電 (2330-TW) 即將後勁設廠注入一劑強心針，美術館特區儘管是大坪數豪宅產品居多，依舊跟上這波護國神山瘋漲潮。

 

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