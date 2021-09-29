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福特執行長看好公司轉型 稱股價還有更大上漲空間

鉅亨網編譯段智恆
福特執行長看好公司轉型 稱股價還有更大上漲空間(圖片：AFP)
福特執行長看好公司轉型 稱股價還有更大上漲空間(圖片：AFP)
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福特電動車轉型SK InnovationFord+產業股價汽車

福特汽車執行長 Jim Farley 上任將近一年，股價上漲一倍多，他受訪時表示，隨著大規模的電動車轉型計畫實施，福特汽車股價「絕對」還有更大的上漲空間。

福特汽車周二（28 日）上漲 1.06% 至每股 14.36 美元，自 Farley 去年 10 月 1 日上任執行長以來累計上漲約 114%。

不過 Farley 對福特目前 560 億美元的市值並不滿意，因為落後其他主要競爭對手一大段，如通用汽車 (GM-US) 的市值為 775 億美元、電動車領頭羊特斯拉 (TSLA-US) 為 7,555 億美元

Farley 說，福特與南韓電池製造商 SK Innovation 的合資企業，有助公司執行「Ford+」的電動車轉型計畫，並且提高現有業務獲利能力，在數據、網路、自動駕駛與電動車等新興領域都能占有優勢地位。

福特周一宣布與 SK Innovation 投資 114 億美元，在美國設立三座電池廠和一座電動卡車組裝廠，創下福特 118 年歷史以來最大筆投資案。

Farley 表示，Ford + 是自福特推出 Model T 以來最大一次轉型，但目前在數位轉型的過程中尚未獲得市場充分認可。

除了聚焦電動車與轉型計畫外，Farley 還招募特斯拉與蘋果 (AAPL-US) 的前高層 Doug Field，以及美國建材零售商勞氏（Lowe's）(LOW-US) 線上業務前總裁 Mike Amend，凸顯在電動車與數位領域轉型的決心。

Farley 表示，福特廣招各領域優秀人才，替轉型打下堅實基礎，並占有優勢地位，讓大家對福特在數位與電動車領域成功轉型越來越有信心。

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