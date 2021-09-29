亞馬遜新品發表會登場 狗狗機器人Astro超吸睛

亞馬遜 (AMZN-US) 周二（28 日）發表一系列新品，以名為 Astro 的狗狗機器人最吸睛，一手包辦保全、打掃等工作，亞馬遜並與迪士尼達成協議，將新款語音助理運用在度假酒店的每間房裡，讓 Alexa 在消費者生活中占有重要地位。

Astro 不僅能擔任看家保全、還會打掃房子、也可以播放音樂、電視節目，以及提醒用戶代辦事項等功能，目前只有受邀才能購買，受邀價格為 999.99 美元，一般售價為 1,499.99 美元。

Astro 外觀類似一台吸塵器，機體上方的直立旋轉螢幕，螢幕內有兩個圓圈模擬眼睛，以移動速度每秒約 1 公尺，配有內置鏡頭有助環境地圖繪製與導航，並可接受語音指令，此外還配有一個潛望鏡以擴大視野。

亞馬遜設備與服務主管 Dave Limp 表示，客戶不只是想要個帶輪子的語音助理 Alexa，因此賦予 Astro 獨特個性。

以下為亞馬遜在發表會上公布的其他新品：

新語音助理「Hey，Disney」

亞馬遜推出米老鼠外型的 Echo 展台。（圖片來源：亞馬遜）

「嘿，迪士尼」（Hey Disney）是亞馬遜推出的一款新型語音助理，將迪士尼人物語音整合進自家 Alexa 語音助理中，用戶可以透過語音跟不同的迪士尼角色互動聊天、講笑話等。

在迪士尼度假酒店每個房間都將配有「嘿，迪士尼」語音助理的智慧螢幕，此外，亞馬遜還推出米老鼠外觀造型的智慧螢幕 Echo 的展台，售價 24.99 美元。

Amazon Smart Thermostat

亞馬遜推出的人工智慧恆溫控制器「Amazon Smart Thermostat」。（圖片來源：亞馬遜）

亞馬遜在新品發表會上推出一款與漢威聯合 (HON-US) 合作的人工智慧恆溫控制器「Amazon Smart Thermostat」，售價 59.99 美元，僅有 Google 人工智慧恆溫控制器 Nest 的一半，較勁意味濃厚。

Echo Show 15

亞馬遜新一代智慧螢幕 Echo Show 15。(圖片來源：亞馬遜)

新一代智慧螢幕 Echo Show 15，該裝置螢幕 15.6 吋屬歷來最大，可以控制居家設備、也可以播放音樂與影片，還能當作數位便利貼紀錄代辦事項，售價 249.99 美元，將於今年稍晚時候推出。

Halo View

亞馬遜新推出健康手環「Halo View」（圖片來源：亞馬遜）

Halo View 是亞馬遜新推出的健康手環，有別於舊款配有顯示螢幕，手帶可以隨意更新，並且購買還附贈一年的線上服務包含 Halo Fitness 和 Halo Nutrition，其中 Halo Fitness 是線上健身服務，提供數百種專業訓練指導，顯然有意與 Google 的 Fitbit 與蘋果手錶競爭。

而 Halo Nutrition 是依據用戶量身訂做個人化飲食計畫，在決定好食譜後，可直接將材料加入 Alexa 的購物清單。Halo Fitness 會在今年晚些時候開放，而 Halo Nutrition 則要等到 2022 年 1 月。

Amazon Glow

亞馬遜 Amazon Glow。（圖片來源：亞馬遜）

Amazon Glow 是亞馬遜針對兒童推出的新產品，有 8 吋大的螢幕以及一個投影機，可以在前方投影出 19 吋大的互動空間，讓兒童在投影空間互動時，家長也能在一邊觀看協助，此外該設備還設有隱私快門，可以隨時關閉相機，售價 249 美元，需透過邀請才能訂購。

Always Home Cam

亞馬遜居家無人機 Always Home Cam。（圖片來源：亞馬遜）

Always Home Cam 是亞馬遜推出的無人機，只限室內使用，能在用戶外出時監控家中環境，配有高畫質攝影機，可根據預設路徑飛往指定位置，並將沿途內容同步傳輸置使用者手機，任務完成後會自動飛回方形專屬基座，且只有在飛行時才會攝影，售價 249.99 美元，目前只有受邀者才能訂購。