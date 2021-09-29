殖利率上揚+券商降評 應材、ASML領科技股大跌

隨著美國公債殖利率上升，快速成長的科技股承壓，加上券商調降應用材料 (AMAT-US) 、艾司摩爾 (ASML-US) 等股票評級，半導體類股週二 (28 日) 大跌。

應材大跌 6.9%，收每股 132.89 美元；ASML ADR 重挫 6.6%，收每股 780.17 美元；Nvidia 下挫 4.44%，收每股 206.99 美元。其他半導體領導企業如 AMD (AMD-US)、美光 (MU-US) 均走低。

以科技股為主的那斯達克指數繼週一下跌 0.5% 之後，週二下挫 2.83%。殖利率上升會降低高估值科技股未來預期產生利潤的當前價值，因此往往會挫傷科技股並影響大盤。

新街研究分析師調降應材的股票評級，自「買進」下修至「中立」，目標價 140 美元。根據 FactSet 調查，分析師平均目標價在 164.15 美元。

新街表示，與 iShares 半導體 ETF (SOXX-US) 相比，應材的估值仍然非常合理，但該公司認為近期不會出現重新評級的催化劑。新街雖然維持對其強勁的正面長期信念，但策略上將其下調至「中立」，目標價為 140 美元。

分析師也將全球最大先進晶片製造設備廠 ASML (ASML-US) 評級自「買進」下修至「中立」，以回應半導體資本設備產業的情形，因新街認為該產業「正接近週期峰值」。

新街分析師 Ferragu 在分析報告中表示，ASML 的預估本益比 44 倍是他重新評估該股的原因。他寫道，通常情況下，ASML 的交易價格約為 iShares 半導體 ETF 的估值 / 獲利倍數的 1.6 倍，但現在卻是 2.4 倍。

從正面來看，在晶片短缺的情況下，大型半導體企業均已承諾投入數十億美元擴大生產。英特爾 (INTC-US) 曾表示計劃斥資 200 億美元擴大其在亞利桑那州的工廠，而台積電 (TSM-US) (2330-TW) 則表示將在未來幾年內斥資 1000 億美元擴大產能。ASML 等晶片製造設備廠通常受益於大量的資本支出。

美光週二盤後公布財報和財測，因第一季財測遠低於市場預期，盤後挫跌逾 4%。

花旗研究分析師 Christopher Danely 週一報告預期，記憶晶片價格未來 6 個月將會下跌多達 10 %，此為美光最大業務之一，因而將挫傷該公司利潤。

不過，繪圖和數據中心晶片廠 Nvidia 獲得 Susquehanna 金融集團分析師調升股票評級，且目標價自 220 美元上調至 250 美元，因為該券商認為 Nvidia 已在二手市場上，從對手 AMD 搶到一些市佔率。