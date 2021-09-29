斥中國不守承諾！美商務部長：北京當局阻擋國內航空公司向美方採購飛機

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週二(28 日) 表示，中國政府正阻止國內航空公司向美國購買數百億美元的美製飛機。

Raimondo 表示，中國沒有遵守向美國購買商品的承諾，這是 2020 年中國與前任政府達成的貿易協議。

她在華盛頓一場演講後的問答時間中提到，「不知道波音的人在不在這......。中國航空公司想要購買數百億美元的飛機，但中國政府卻擋在這其中。」

她說：「中國人需要遵守規則。我們必須逼他們承擔責任。」

波音 (BA-US) 公司和中國駐華盛頓大使館沒有立即發表評論。

波音執行長 Dave Calhoun 三月曾敦促美國政府，將人權和其他爭議與中美貿易關係分割。Calhoun 當時表示：「我希望我們可以將知識產權、人權和其他事物與貿易分開，並繼續鼓勵這兩大經濟巨頭之間的自由貿易環境。我們承擔不起被該市場拒之門外的後果。」

波音上週略微上修對中國未來 20 年飛機需求的預測，押注中國將自新冠疫情中快速反彈，以及其廉價航空部門和電子商務的未來成長。

到 2040 年底，中國航空公司將需要 8700 架新飛機，比之前預測去年製造的飛機達 8600 架多出 1.2%。波音表示，若依標價計算，這些飛機將價值 1.47 兆美元。

在波音 2 度墜機事件後，中國的航空當局是率先停飛 737 MAX 的監管機構，迄今尚未批准該飛機在中國恢復服務。波音 1/4 飛機訂單來自中國。