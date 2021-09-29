 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

iPhone 13交期拉長 越南防疫害的？供貨到10月中旬有望改善

鉅亨網編譯余曉惠
iPhone 13交期拉長 傳越南廠停工影響OIS零件生產 (圖:AFP)
iPhone 13交期拉長 傳越南廠停工影響OIS零件生產 (圖:AFP)
Tag
蘋果越南iPhone 13交期封鎖封城防疫相機晶片荒產業智慧手機PCB材料供應鏈中國限電相機模組OIS光學防手震鏡頭半導體

日經亞洲引述知情人士報導，購買 iPhone 13 系列新機的消費者今年等待時間比過往長，原因是越南的防疫措施影響工廠運作，而蘋果這四款新手機的相機模組有大量零組件在當地組裝。

供應鏈消息來源表示，iPhone 13 四款新機都使用感光元件位移式光學防手震 (OIS) 功能，而 iPhone 12 僅最高階的 Pro Max 使用，這迫使供應商必須在越南嚴格防疫且不影響品質的情況下，設法提高產量。

該名人士說，原本預期蘋果 (AAPL-US) 今年新機推出會相對順利，因為 iPhone 13 只有小改款，而且蘋果已經準備許多重要零組件

消息來源說：「組裝廠仍能生產 iPhone 13，但相機模組的庫存水準偏低。現在我們束手無策，只能每天掌握越南疫情發展，等待他們提高產量。」

另一名業界主管說，供貨情況最快 10 月中旬可望改善，因為越南南部某個重要的相機模組工廠最近幾天逐步恢復生產，該工廠這幾個月反覆停工和復工。蘋果拒絕對此報導置評。

蘋果官網顯示，在其第三大市場中國，iPhone 13 512GB 天峰藍目前的等待時間多達五個禮拜，同款式在日本也需等上五周，美國則要等待四周。

iPhone 13 mini 在美國、中國和日本的購買等待時間，也介於 7 到 10 天。

越南在美中貿易衝突後，躍居亞洲製造重鎮，但南部省份從 4 月迄今受到 Delta 病毒嚴重影響，胡志明市和鄰近的製造中心平陽省都在受波及範圍。

中國限電影響 PCB 供應？

除了越南廠難以復工，蘋果還面臨晶片荒、中國限電等挑戰，中國限電已使江蘇、浙江和廣東省供電中斷。

Isaiah 研究公司資深分析師 Eddie Han 說，越南疫情的確讓 iPhone 13 系列新手機面臨相機模組供應受限的問題，但影響應該在可控範圍，他比較擔心中國限電會影響印刷電路板 (PCB)、材料和石化供應鏈，這可能影響 iPhone 在年底三個月的供應情況。

根據日經掌握消息，包括鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)、立訊大致未因中國限電受到太大影響，但停產引發的連鎖反應值得觀察，供應商也擔心 10 月會有另一波停電。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
鴻海2317和碩4938蘋果US-AAPL
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞