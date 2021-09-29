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Tom Lee：美債殖利率飆升不會是「股市殺手」

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
Tom Lee：美債殖利率飆升不會是「股市殺手」(圖:AFP)
Tom Lee：美債殖利率飆升不會是「股市殺手」(圖:AFP)
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美債殖利率美股反彈科技股那斯達克

受美債殖利率攀高影響，美國科技股為主的那斯達克指數周二 (28 日) 下跌近 3%，為 3 月以來最大單日跌幅，但美國投資機構 Fundstrat 分析師認為，儘管美債殖利率在飆升，但美股在 2021 年底前仍有望繼續走高。

美債市場的拋售持續加速，10 年期美債殖利率周二升至 1.551%，續創 6 月以來新高。

本周殖利率上升的部分原因，來自聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的警告，他指出全球供應鏈中斷、勞動力市場吃緊等因素，可能使通膨高於預期的時間更長。

由於投資人認為，當前低利率環境，科技公司是最大的受益者，一旦利率正常化，其優勢將喪失，促使股價下跌。

Fundstrat 共同創辦人兼研究主管 Tom Lee，周二淡化美債殖利率對美股的影響，並強調殖利率攀升的積極因素。

Lee 認為，如果經濟正在擴張和增強，而需求和短缺被壓抑，會導致通貨再膨脹和殖利率走高，「這顯然是非常好的收益，這有利於資本投資的回報，也意味著更高的利率。」

他指出，這正是 1950 年至 1970 年的環境，任何真正研究市場的人都會明白，利率上升並不是「股市殺手」。

自 1954 年 4 月至 1970 年 5 月，美債殖利率從 2.28% 升至 8.20%，而同時期美股道瓊指數、標普 500 指數漲幅，分別上漲 120% 和 203%。

Lee 曾在 8 月份預測，如果新冠感染病例在今年秋季減少，美國股市可能會出現全面反彈。他周二承認，這一反彈預期確實受到考驗。

但 Lee 認為，這似乎是大漲之前的盤整，年底指數仍有望收復失地。

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