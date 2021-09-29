信邦子公司將與荷自行車廠共同擴產 打造製造總部

連接線束廠信邦 (3023-TW) 今(29)日宣布，子公司太康精密 (6833-TE) 將與荷蘭電動自行車 (E-Bike) 品牌客戶 VanMoof 合作擴產，在台灣打造生產製造總部，太康精密也預計明年送件申請上櫃。

目前太康精密股東結構，信邦持有 57.45%，緯創也持有 12.8%。

VanMoof 在月初完成 1.28 億美元的募資，是歐洲電動自行車品牌有史以來最大規模的 C 輪投資，由高領投資領投，Booking.com 前任執行長 Gillian Tans、現有投資方 Norwest Venture Partners、Felix Capital、Balderton Capital 與 TriplePoint Capital 皆參與此次投資；VanMoof 在 2 年內總共募得 1.82 億美金，為全球募資金額最高的電動自行車公司。

根據 VanMoof 規劃，資金將用於擴建生產及重新定義設計軟、硬體零件的製作，改善自行車規格及穩定性，目前 VanMoof 在台北有超過 300 位的研發與製造人員。

VanMoof 共同創辦人 Taco Carlier 表示，正在重新發明、設計及再造自行車的每樣零件，預計將徹底改變自行車從製造、銷售至維修的生產循環，目標未來 5 年內達到 1000 萬自行車使用者的目標。

VanMoof 全球銷售據點從 8 個擴張至今達 50 個，電動自行車銷售量更在去年成長超過 3 倍，其中美國是成長率最高的市場，公司也看好，電動自行車的熱潮在後疫情時代下仍維持延續。